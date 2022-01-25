На время "блэкаута" все больницы Киргизии перевели на автономное энергообеспечение. Об этом заявили в минздраве республики. Как утверждают в ведомстве, медицинские учреждения были оперативно подключены к генераторам.

По данным пресс-службы минздрава Киргизии, угрозы для пациентов клиник нет. В том числе - для людей, находящихся в так называемых "красных зонах", куда госпитализируют пациентов с COVID-19. В больницах сохраняют нужную температуру для хранения вакцин и возможность обеспечения пациентов кислородом.

Энергетики республики обещают устранить сбой в обеспечении электричеством страны в течение получаса. В регионах Киргизии, по официальным данным, началось восстановление энергоснабжения.

Авария в центральноазиатском энергокольце обесточила крупные города Киргизии, Казахстана и Узбекистана около часа назад. Причиной названо срабатывание автоматики. Из-за отключения света в населенных пунктах трех стран остановился общественный транспорт, не работали банкоматы, начались перебои в системе водоснабжения и отопления.