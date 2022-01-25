Указ главы Республики Бурятия от 25 января 2022 года № 8 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273, от 21.09.2021 № 279, от 21.09.2021 № 280, от 24.09.2021 № 285, от 29.09.2021 № 286, от 25.10.2021 № 301, от 25.10.2021 № 302, от 27.10.2021 № 306, от 29.10.2021 № 309, от 02.11.2021 № 311, от 05.11.2021 № 312, от 08.11.2021 № 313, от 15.11.2021 № 315, от 19.11.2021 № 318, от 28.11.2021 № 324, от 14.12.2021 № 327, от 20.12.2021 № 346, от 11.01.2022 № 1, от 21.01.2022 №5):

1.1. Абзац второй пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

"при проезде в автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в легковом такси, а также на остановочных пунктах по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, пассажирских железнодорожных станциях;".

1.2. В пункте 5:

1.2.1. Абзацы второй - девятый изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 25 января по 13 февраля 2022 года включительно работу детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах, а также в отдельно стоящих зданиях, в том числе аттракционов виртуальной реальности, за исключением автодромов и картингов, оказания услуг по прокату детских электромобилей или педальных автомобилей при условии посещения по предварительной записи, обеспечения дезинфекции экипировки после каждого заезда и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.".

1.2.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Республики Бурятия, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2022 год, разрешить без привлечения зрителей, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии обеспечения контроля доступа участников на мероприятия при наличии: у совершеннолетних участников - документации о вакцинации или о перенесенном заболевании; у несовершеннолетних участников - результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов до начала проведения указанных мероприятий, либо справки о перенесенном заболевании. При наличии заключения медицинской организации о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного в установленном порядке (далее - документ, подтверждающий медицинский отвод), допуск участников осуществлять по результатам лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов до начала проведения указанных мероприятий.".

1.2.3. Абзац двадцать седьмой признать утратившим силу.

1.3. В пункте 7.1 после абзаца восемнадцатого дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:

"С 25 января по 13 февраля 2022 года включительно предприятиям общественного питания, наряду с условиями, установленными настоящим пунктом, осуществлять деятельность при условии окончания работы, оказания услуг не позже 23.00 часов, за исключением предприятий общественного питания, расположенных в коллективных средствах размещения и оказывающих услуги питания для проживающих.".

1.4. Пункты 7.1.2 - 7.1.4 изложить в следующей редакции:

"7.1.2. Приостановить с 25 января по 13 февраля 2022 года включительно оказание развлекательных услуг банкетными залами, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением услуг общественного питания.

7.1.3. Приостановить с 25 января по 13 февраля 2022 года включительно работу ночных клубов.

7.1.4. Приостановить с 25 января по 13 февраля 2022 года включительно оказание развлекательных услуг предприятиями общественного питания, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий.".

1.5. В пункте 8:

1.5.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 25 января по 4 февраля 2022 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций г. Улан-Удэ, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением обучающихся 9-х и 11-х классов.

Посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, организовать в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.5.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 25 января по 4 февраля 2022 года включительно посещение обучающимися профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.".

1.5.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

"Разрешить работу образовательных организаций всех форм собственности, реализующих программы дополнительного образования, в очном режиме, за исключением случая, указанного в абзаце четырнадцатом настоящего пункта, при условиях:".

1.5.4. После абзаца тринадцатого дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:

"С 25 января по 13 февраля 2022 года включительно образовательным организациям всех форм собственности, реализующим программы дополнительного образования, осуществлять оказание услуг по дополнительному образованию в дистанционном режиме, за исключением проведения индивидуальных занятий.".

1.5.5. Абзацы семнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Занятия физической культурой и спортом в открытых плоскостных сооружениях проводить бесконтактными неигровыми способами с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от общей вместимости.

Приостановить с 25 января по 13 февраля 2022 года включительно занятия физической культурой и спортом контактными игровыми способами в закрытых спортивных сооружениях, открытых плоскостных сооружениях, за исключением тренировочных мероприятий и реализации программ спортивной подготовки членов сборных команд Республики Бурятия.

Проводить тренировочные мероприятия и реализацию программ спортивной подготовки членов спортивных сборных команд Республики Бурятия в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе в закрытых помещениях, при условии обеспечения очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, с соблюдением социального дистанцирования между занимающимися не менее 5 метров и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.6. Абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Бурятия) с 25 января по 13 февраля 2022 года включительно осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде, за исключением очного приема граждан по предварительной записи.".

1.7. Пункт 11.7 изложить в следующей редакции:

"11.7. Приостановить с 25 января по 13 февраля 2022 года включительно личный прием граждан.".

1.8. Пункты 14.5, 14.6 изложить в следующей редакции:

"14.5. Приостановить с 25 января по 13 февраля 2022 года включительно личный прием граждан.

14.6. Предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 25 января по 13 февраля 2022 года включительно осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде, за исключением очного приема граждан по предварительной записи.".

1.9. Дополнить пунктом 18.3 следующего содержания:

"18.3. С 25 января по 13 февраля 2022 года включительно предоставление государственных услуг осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде, за исключением очного приема граждан по предварительной записи.".

1.10. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Бурятия (Абзаева А.В.) предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде, за исключением очного приема граждан по предварительной записи.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







