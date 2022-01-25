Член ОП Петров предложил освобождать россиян с простудой от работы на три дня

Простуженных россиян следует освобождать от работы на три дня, что позволит, среди прочего, разгрузить врачей районных поликлиник. Об этом говорится в письме первого зампреда Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрову на имя министра труда Антона Котякова.

Инициатива предусматривает, что простудившимся россиянам не придется оформлять официальный больничный.

"Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального больничного безо всяких санкций со стороны работодателя", - говорится в письме, которое цитирует РИА Новости.

По мнению Петрова, нынешний порядок, когда для оформления больничного пациент должен лично обратиться в медицинское учреждение "перегружает и без того перегруженную систему здравоохранения". Кроме того, человек с простудой рискует в очереди к врачу заразиться коронавирусной инфекцией, отмечает общественник.

С 1 января 2022 года в России стал обязательным электронный больничный лист. Врачи подписывают документ электронной подписью и размещают в информационной системе Фонда социального страхования.

Привычный бланк бумажного бюллетеня больше не требуется, однако поликлиника может выдать пациенту выписку с номером цифрового документа.

Система электронного документооборота ФСС будет автоматически оповещать работодателей о том, что работник заболел. После закрытия больничного пособие за период нетрудоспособности поступит напрямую из средств ФСС.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство прорабатывает возможность закрытия электронного больничного без посещения поликлиники.