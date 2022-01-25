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Дочь Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о потере ее матерью речи

Новости
    25.01.2022, 19:29
Текст:   Козьма Лоханкин

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, прокомментировала слухи о том, что состояние её матери ухудшилось.

На просьбу пользователей Instagram опровергнуть сообщения о том, что её мать потеряла речь, Анна ответила: "Это очередной бред журналистов".

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому. Долгое время считалось, что дела звезды "Моей прекрасной няни" совсем плохи, однако медицинский уход дал свои плоды, и она постепенно пошла на поправку. Однако лечение предстоит долгое, и Анастасия уже давно не появлялась на публике.

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