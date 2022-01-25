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25.01.2022 09:00
Рубрика: Легковые авто

Dodge ищет "главного по пончикам" на зарплату 11 млн рублей в год

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Dodge. Фото: Пресс-служба Dodge.
Фото: Пресс-служба Dodge.

Компания Dodge объявила в США конкурс для поиска "главного по пончикам". Разыскивается харизматичный человек, который в течение года будет участвовать в различных автомобильных событиях и рассказывать об этом в сети.

Фото: Пресс-служба Ferrari.
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"Мы ищем кого-то вроде братьев Додж в качестве нашего главного производителя пончиков, кого-то, кто будет воплощать в себе сумасшедший дух американских маслкаров и нести факел самой активной группы энтузиастов, когда-либо существовавших в автомобильной промышленности", - заявил генеральный директор Dodge Тим Кунискис.

Счастливчику обещают зарплату 150 тысяч долларов в год (более 11 млн рублей), личный масл-кар SRT Hellcat (Challenger либо Charger на выбор) и обучение в гоночной школе. Должность можно будет без проблем совмещать с основной работой - ее бросать не придется.

Чтобы принять участие в конкурсе, участники должны зарегистрироваться на сайте и снять о себе короткое видео, продемонстрировав в нем "харизму, страсть и креативность".

Ролик нужно опубликовать до 28 февраля, после чего жюри выберет 10 финалистов, которые примут участие в состязаниях на гоночной трассе. Происходящее будет транслироваться в формате реалити-шоу со знаменитым рестлером Биллом Голдбергом в качестве ведущего. Победителя объявят в финальном эпизоде - он выйдет в эфир весной.

#Dodge