Эксперт назвал надежный внедорожник с "автоматом" по цене "Нивы"

В 2022 году продолжится наметившийся тренд прошлого года: покупательский интерес будет все сильнее смещаться в сторону вторичного рынка автомобилей. Это объясняется и ростом цен на новые машины, и дефицитом.

Конечно, подержанные автомобили тоже дорожают. Но есть хорошие и надежные варианты, которые не опустошат кошелек так, как их новые товарищи по цеху. Эксперт "ЗР" нашел достойный внедорожник по цене новой "Нивы".

Для начала - цифры. В январе 2022 года рекомендованная цена на базовую комплектацию Niva Legend составляет 713 900 рублей, на максимальную - 1 016 900 рублей (версия Bronto).

По-настоящему достойная альтернатива ей - Suzuki Jimny. На вторичке японский внедорожник можно найти в пределах 700-800 тысяч рублей.

У этой модели атмосферный четырехцилиндровый двигатель 1.3 литра мощность 85 л.с. В отличие от "Нивы" автомобиль оснащен "автоматом" и подушками безопасности. Он такой же неторопливый, как и отечественный аналог, но очень достойно ведет себя на бездорожье.

За указанную цену можно приобрести машины 2006 - 2016 годов выпуска. Наиболее свежие - праворульные. Но даже у не самых молодых автомобилей можно найти пробег до 100 тысяч километров. Поэтому сейчас Suzuki Jimny - неплохая альтернатива "Ниве".