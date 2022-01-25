Эксперт объяснил, почему не стоит злоупотреблять соленой рыбой

Рыба в различных вариантах ее приготовления - это ценный продукт питания. Однако соленой рыбой лучше не злоупотреблять, предупредил фармацевт Хуссейн Абде, отметив, что засолка рыбы для ее консервирования приводит к образованию побочных продуктов, повышающих вероятность онкологических заболеваний.

По его словам, любая соленая, маринованная и копченая пища связана с риском развития заболеваний желудка и толстой кишки. Вот почему стоит избегать частого употребления таких продуктов, пишет РИА Новости.

Ранее диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина назвала самую полезную рыбу. По ее словам, это скумбрия и сельдь, так как в них высока концентрация необходимых организму микроэлементов. В сельди и скумбрии, по словам специалиста, содержится много белка, витамина D, омега-3 жирных кислот и антиоксидантов. Все это благотворно влияет на иммунную систему, подчеркнула Цапкина.