Европарламент хочет убрать персональную рекламу

Европейцы хотят ограничить возможность использования персональных данных при показе рекламы в Сети. Европарламент одобрил закон о цифровых услугах, сообщает издание The Verge.

Персонализированная реклама основывается исключительно на интересах пользователя. Например, если человек искал в сети чайник, то ему на большинстве сайтов и в приложениях будет показываться исключительно реклама чайников. Не стоит удивляться и тому, если вы произнесли рядом с телефоном слово "отдых", то в скором времени смартфон буквально "засыпет" предложениями с "горящими путевками". Это происходит из-за того, что в подавляющем большинстве случаев приложения вроде Facebook и Instagram имеют доступ к микрофону устройства.

По данным агентства Zenith, в 2021 году рынок интернет-рекламы в России составил 303 млрд рублей. Для сравнения - рынок ТВ-рекламы - всего 192 млрд рублей.

В Европе полностью запретят показ персонализированной рекламы несовершеннолетним, а еще компании не смогут идентифицировать такие параметры, как сексуальная ориентация, раса и религия пользователя. Нарушителям закона грозит штраф на сумму до 6% от глобального дохода.

"Несмотря на то, что рынку персонализированной рекламы в Европе нанесен значительный удар, "пациент" скорее жив, чем мертв, - считает ИТ-эксперт Александр Баулин. - Даже без знаний столь важной информации, как пол или отношение к той или иной расе, современные алгоритмы способны собирать информацию о предпочтениях пользователя".

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков полагает, что запрет приведет к негативным последствиям как для ИТ-компаний, так и для пользователей.

"Данные - основа интернета сегодня. Благодаря им компании могут показывать максимально полезные для человека объявления. За счет этого сервисы в интернете предоставляют свои услуги бесплатно. Если реклама перестанет быть персонализированной, она будет аналогом уличных баннеров. Они будут направлены на всех, а не на кого-то конкретного. Бизнес будет тратить больше денег на рекламу, но стоимость размещения кратно упадет, а вот сервисы могут стать платными. Такой подход даже не защищает людей, а делает им хуже", - считает Зыков.

Некоторые социальные сети уже рассматривают введение платных подписок для пользователей. Как ранее писала "РГ", подобную возможность уже тестируют в Instagram и TikTok. За определенную сумму пользователи получают доступ к эксклюзивному контенту от блогеров.

Многие ИТ-гиганты уже запрещают показ персонализированной рекламы. Например, в прошлом году Apple выпустила операционную систему iOS 15, в которой приложения должны спрашивать разрешение пользователя на показ такой рекламы. Аналогичный запрет есть и в Android 12 у Google. Против подобной инициативы выступает Facebook, зарабатывающий на персонализированной рекламе 84 млрд долл. ежегодно.

В Facebook уточнили, что из-за введения новой политики конфиденциальности выручка в четвертом квартале 2021 года будет ниже ожиданий. "Мы столкнулись с двумя проблемами - снизилась точность персонализированной рекламы, а во-вторых, стало труднее измерить эти показатели", - заявила Шерил Сандберг, операционный директор компании во время ежеквартальной конференции.