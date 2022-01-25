Гинцбург: Около 10 млн подростков желательно привить от ковида за полгода

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о необходимости привить около 10 млн подростков от ковида в течение полугода. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Исходя из научных предпосылок и из всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере 10 млн наших детишек - подростков в возрасте от 12 до 17 лет - надо в течение полугода будет желательно привить той вакциной, которая есть сейчас", - сказал Гинцбург.

Он также уточнил, что сейчас выпущена относительно небольшая партия вакцины для подростков "Спутник М", поскольку на первых порах трудно спрогнозировать спрос. При этом, по его словам, у Минздрава есть возможности резко увеличить госзаказ на детские вакцины. Гинцбург также выразил надежду, что необходимость прививать детей от коронавируса поймут большинство родителей.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет будут исключительно на добровольной основе и по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. При этом пациенты в возрасте 15-17 лет могут принимать решение о вакцинации самостоятельно.