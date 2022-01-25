Новости

Госдеп: США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе 02:05
Защитник сборной Коморских островов совершил 4 сейва на Кубке Африки 01:26
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США 01:22
Сердар Азмун заболел коронавирусом 00:05
Посол РФ назвал "несусветной ложью" сообщения об эвакуации дипломатов из США 24.01.2022
Военных из Джибути научат управлять роботом-сапером "Уран-6" 24.01.2022
Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ пройдет без архиерея 24.01.2022
Захарова адресовала Le Figaro подборку фото со смеющимся Лавровым 24.01.2022
В России впервые суд остановил работу из-за коронавируса 24.01.2022
СМИ: Президент Буркина-Фасо подал в отставку на фоне протестов и мятежа 24.01.2022
Прокуратура проверит видео с медведем в подмосковной квартире 24.01.2022
Во время стрельбы в Гейдельбергском университете скончалась студентка 24.01.2022
Британия отменяет 10-дневный карантин для прибывающих в страну без вакцины 24.01.2022
В Москве усилили санитарные проверки из-за ситуации с "омикроном" 24.01.2022
Бывший мэр Чикаго стал послом США в Японии 24.01.2022
Сенатор Башкин: Полномочия делегации России в ПАСЕ не оспорят 24.01.2022
Польша начнет строительство нового заграждения на границе с Беларусью 24.01.2022
МИД Японии призвал своих граждан отказаться от поездок на Украину 24.01.2022
Беглов анонсировал новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге 24.01.2022
ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику на территории населенного пункта 24.01.2022
Один из пострадавших во время стрельбы в немецком вузе скончался 24.01.2022
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене 24.01.2022
Суд отказал экс-замглавы ФСИН Коршунову в освобождении по болезни 24.01.2022
В Смоленской области появились первые заразившиеся "омикроном" 24.01.2022
На Балтийском флоте начались крупные морские учения 24.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 02:05
Рубрика: В мире

Госдеп: США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе

США планируют дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на текущей неделе. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России

"Мы рассматриваем наш следующий шаг в контактах - это предоставление письменного ответа России", - цитирует РИА Новости выступление Прайса на брифинге.

Представитель Госдепа сообщил, что США советовались со своими союзниками в Европе, а их реакция будет включена в письменный ответ. "Мы ожидаем, что это (готовность передать ответ - прим.ред.) случится на этой неделе", - сказал Прайс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия абсолютно открыта в своих действиях и передала западным партнерам письменные предложения по гарантиям безопасности. Также Москва откликнулась на просьбу провести уточняющую встречу. "Мы проявляем абсолютную кооперабельность", - подчеркнула Захарова, добавив, что сейчас Россия хочет только одного, чтобы "письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили, все остальное потом".

В мире США Россия и США

Главное сегодня

Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене
ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу
Центр Гамалеи начинает испытания вакцины против коронавируса для детей
Песков: Нельзя игнорировать повышенную активность НАТО у границ России
"Газпром": Запасы газа в ПХГ Европы находятся на исторических минимумах
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане