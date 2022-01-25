Госдеп: США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе

США планируют дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на текущей неделе. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы рассматриваем наш следующий шаг в контактах - это предоставление письменного ответа России", - цитирует РИА Новости выступление Прайса на брифинге.

Представитель Госдепа сообщил, что США советовались со своими союзниками в Европе, а их реакция будет включена в письменный ответ. "Мы ожидаем, что это (готовность передать ответ - прим.ред.) случится на этой неделе", - сказал Прайс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия абсолютно открыта в своих действиях и передала западным партнерам письменные предложения по гарантиям безопасности. Также Москва откликнулась на просьбу провести уточняющую встречу. "Мы проявляем абсолютную кооперабельность", - подчеркнула Захарова, добавив, что сейчас Россия хочет только одного, чтобы "письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили, все остальное потом".