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25.01.2022 15:59
Рубрика: Власть

Госдума одобрила проект об организации местного самоуправления

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления. Документ направлен на реализацию новых положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Авторами инициативы выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Фото: Александр Корольков/РГ
Павел Крашенинников представляет проект закона о местном самоуправлении

Самое главное - вводится одноуровневая система организации самоуправления на местах, которая предусматривает разделение на городские и муниципальные округа. Пока что в ходу система матрешки: внутри районного муниципального образования находятся, как правило, поселенческие муниципальные образования. Это приводит к тому, что местные органы власти не имеют достаточного финансирования и кадрового обеспечения, а жители не могут решить свои проблемы, пояснил Павел Крашенинников. "Не меньше чем в два раза сократится количество муниципальных образований. Сейчас их - более 20 тысяч", - заявлял ранее депутат в статье в "РГ".

Теперь система будет опираться не на территориальное разграничение, а на принцип привязки к населению. "Многие спрашивают, правда ли, что в поселке теперь власти не будет. Конечно, будет. Будут представители, территориальные, так называемые, органы, которые будут общаться непосредственно с населением", - уточнил глава комитета журналистам.

Кроме того:

- уточняются полномочия муниципалитетов, что будет способствовать устранению путаницы в этой сфере;

- усиливается ответственность глав муниципальных образований. Одним из оснований для отставки будет систематическое недостижение показателей эффективности на посту;

- как единственный способ формирования представительного органа муниципального образования устанавливаются выборы;

- для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года, при этом переход к одноуровневой системе управления должен произойти до 1 января 2028 года.

Прямая речь

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая:

"Граждане формируют представительные органы местного самоуправления и региональные, поэтому все решения, связанные с организацией местного самоуправления, будут обеспечиваться через их участие.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Принципиальным является повышение ответственности за эффективность работы на местах.

Закон также направлен на повышение качества взаимодействия внутри региона всех уровней власти и повышение ответственности главы региона за надлежащее исполнение полномочий муниципалитетами перед людьми.

Право губернатора ставить вопрос об ответственности должностных лиц муниципального уровня - это фактически требование к нему и обязанность, его ответственность перед жителями каждого муниципалитета за эффективную работу единой системы публичной власти.

Одновременно это правовые гарантии для граждан в обеспечении комплексного развития территории, благоустройства, развития всех муниципалитетов, общих возможностей и качественных решений вопросов жизнеобеспечения для всех жителей".

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