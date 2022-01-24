Павел Крашенинников представляет проект закона о местном самоуправлении

Законодателем проведена серьезная работа по реализации новых конституционных норм.

Базовые вопросы функционирования публичной власти на федеральном уровне нашли свое закрепление в принятых законах о правительстве Российской Федерации и о Государственном Совете РФ. Существенные изменения были внесены в закон о Конституционном Суде.

21 декабря 2021 г. президент РФ подписал Федеральный закон № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". И уже с 21 декабря действует часть его положений. Например, основы взаимодействия органов власти в регионах.

Внесенный 16 декабря законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" посвящен организации местного самоуправления и является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране.

Из Конституции РФ (ст. 12, 130, 132) следует, что местное самоуправление, являясь неотъемлемой частью системы публичной власти в государстве, участвует в реализации ее задач и функций в рамках конституционных полномочий, с учетом особенностей своего конституционно-правового статуса, своей специфики как формы осуществления народом принадлежащей ему власти на местном уровне.

Кстати, Конституционный Суд РФ еще в 1997 году в постановлении от 24 января 1997 г. № 1-П рассматривал местное самоуправление именно как уровень публичной власти. И затем неоднократно указывал на объективную необходимость взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти субъекта Федерации, призванных создавать условия для обеспечения устойчивого и комплексного социально-экономического развития в пределах всей территории данного субъекта.

Законопроект о местном самоуправлении является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране

В законопроекте подробно раскрывается природа, содержание и механизмы работы муниципалитетов.

В соответствии с конституционными основами единства публичной власти законопроектом выстраивается обновленная модель организации и деятельности органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает упрощение системы местного самоуправления, уточнение компетенции его органов как наиболее приближенного к населению уровня власти.

Концептуально законопроект исходит из того, что основная задача местного самоуправления - решение местных вопросов, обеспечение комфортной жизни людей на уровне населенных пунктов. Именно это предусмотрено ст. 130 Конституции РФ и следует из Европейской хартии местного самоуправления.

Отсюда следует и предлагаемое в ст. 1 проекта понятие местного самоуправления. Местное самоуправление - признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ форма самоорганизации граждан в целях самостоятельного решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения (вопросов местного значения) в пределах полномочий, предусмотренных законом.

Один уровень местной власти

В основу устройства местной власти предполагается заложить не территориальный, а популяционный принцип. Одно из основных новшеств законопроекта, вызывающих острую дискуссию общества, - это переход на одноуровневую систему органов местного самоуправления.

Новелла учитывает высокую дотационность небольших муниципалитетов, а также широко применяемую практику перераспределения полномочий с поселенческого уровня на региональный или передачи поселениями своих полномочий органам муниципальных районов (в отдельных случаях вплоть до 100%). Одноуровневая система позволит повысить эффективность местных органов власти, укрепить финансовую основу их деятельности. В итоге мы избавимся от бесконечного перераспределения полномочий между администрациями поселений и администрациями муниципальных районов и городских округов.

Да, не меньше чем в два раза сократится количество муниципальных образований. Сейчас их - более 20 тысяч. Причем превалирующее число - именно поселенческий уровень. Но не секрет, что в поселениях уже давно не хватает кадров и ресурсов для эффективного решения вопросов на местах. В подавляющем большинстве случаев администрация поселений всё равно переадресует людей на уровень выше. А муниципальный район также не горит желанием взваливать на себя дополнительную ответственность. В итоге - граждане не знают куда идти. И местное самоуправление именно как инструмент решения местных вопросов не работает.

Кстати, уже довольно давно идет процесс сокращения неэффективных муниципалитетов. Еще в 2015-2017 гг. в регионах активизировался процесс укрупнения муниципальных образований и преобразования двухуровневой системы местного самоуправления (муниципальные районы с городскими и сельскими поселениями) в одноуровневую (путем образования городских округов).

Еще одним катализатором процесса укрупнения муниципалитетов стали принятые весной 2019 г. поправки в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", которыми был введен новый вид муниципальных образований - муниципальный округ. В результате уже по состоянию на 1 января 2021 г. в субъектах РФ появилось 100 муниципальных округов. В числе лидеров - Пермский край (18), Ставропольский край (16), Кемеровская область (13) и Нижегородская область (11).

Причинами укрупнения муниципальных образований стали не только управленческие, но и социальные и экономические проблемы. Действующий закон предусматривает 8 видов муниципальных образований. Есть "матрешечные" - это муниципальные районы, в которые входят городские или сельские поселения. Есть и городской округ с внутригородским делением на районы.

Законопроектом предлагается оставить только 3 вида муниципальных образований. Основное деление будет на городские округа и муниципальные округа. С учетом особенностей организации городского хозяйства в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) как вид муниципальных образований сохранятся внутригородские территории.

Ключевая мысль законопроекта - муниципалитеты должны наделяться тем объемом полномочий, который они в состоянии эффективно реализовать

Критерии разграничения на городские и муниципальные округа также сохраняются. Это действующие в настоящее время требования: к количеству населения, проживающего в городах, к площади территории городского округа и к общей плотности населения на территории муниципального образования.

Городские округа формируются вокруг крупных городских центров с большой плотностью населения. При этом в состав территории городского округа также могут входить территории сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями (ч. 3 ст. 9 проекта).

Муниципальные округа - это территории с меньшей плотностью населения, которое проживает в основном в небольших населенных пунктах. Они в основном поглотят муниципальные районы и, соответственно, поселения.

Кто за что отвечает

Следующая важная проблема - это полномочия по вопросам местного значения.

Действующий закон содержит 9 статей, которые закрепляют разные перечни вопросов местного значения, права органов местного самоуправления, а также их полномочия. Вопросы местного значения являются одним из главных элементов компетенции органов местного самоуправления, но при этом нередко происходит путаница между полномочиями разных публичных органов власти, закрепленными в отраслевых федеральных законах. От такой головоломки страдают не столько чиновники, сколько граждане, поскольку нет понимания, кто за что отвечает. Законопроектом предлагается закрепить непосредственно полномочия органов местного самоуправления (ст. 32).

Предложены два перечня полномочий:

1) неотъемлемые полномочия (неотъемлемые - значит, нельзя отменить), направленные на непосредственное решение местных задач (ч. 1 ст. 32). Этот перечень закрытый (!) и включает в себя 27 пунктов. Он, конечно же, одинаковый для городских и муниципальных округов. Это, например, вопросы бюджета, благоустройства, развития внутридворовых территорий, обеспечение доступности медицинской помощи, создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, организации досуга, массового отдыха жителей и так далее.

2) за исключением неотъемлемых полномочий регион может принять решение о перераспределении ряда полномочий в конкретном муниципальном образовании и осуществлении их на региональном уровне. Это может касаться, например, вопросов разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и др. Соответствующий перечень состоит из 28 пунктов.

Законопроект исходит из идеи, что полномочия могут перераспределяться как полностью, так и в части, и могут распространяться как на все муниципальные образования, так и на конкретные.

Проект уточняет компетенцию органов местного самоуправления, что позволит, во всяком случае законодательно, покончить с путаницей при распределении полномочий между регионом и муниципалитетом. А граждане смогут понять - в каком случае нужно идти в муниципалитет за решением вопроса, а когда на уровень выше. Здесь, конечно, основной критерий, что за полномочиями должны следовать соответствующие финансы, и если регион понимает, что органы местного самоуправления не в состоянии исполнить эти полномочия в рамках местного бюджета, то и передавать такие полномочия на муниципальный уровень не нужно.

Для людей неважно, какой уровень власти отвечает за то, что будут построены дома, отремонтированы дороги, обеспечены местами в детских садах дети и так далее. На муниципальном уровне должны оставаться те полномочия, с которыми органы местного самоуправления могут справляться и на которые у них достаточно средств в местном бюджете. Необеспеченных полномочий быть не должно. Этот постулат отражен и в Европейской хартии местного самоуправления, которая исходит из того, что финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны быть соразмерны полномочиям, предоставленным им Конституцией или законом (ст. 9).

Общая структура органов местного самоуправления по проекту остается неизменной. Ее составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация. Также в муниципалитете может быть создан контрольно-счетный орган муниципального образования и иные органы, предусмотренные уставом муниципального образования.

Глава, его статус и полномочия

Сокращается число способов избрания главы муниципального образования (этот вопрос, так же как и сейчас, решается законом субъекта РФ). Остаются муниципальные выборы. Также глава муниципалитета может быть избран представительным органом муниципального образования из своего состава либо из числа кандидатов, представленных главой региона.

Избрание руководителя муниципалитета из числа кандидатов, предложенных высшим должностным лицом субъекта РФ, - это новелла, которая закрепляет единство публичной власти.

При этом глава, избранный из числа кандидатов, предложенных высшим должностным лицом, всегда возглавляет местную администрацию и исполняет и представительские функции, и функции "сити-менеджера". В остальных случаях - на усмотрение муниципалитета.

Важно, что в соответствии с принципом единства системы публичной власти укрепляется и статус главы муниципального образования. Глава, возглавляющий местную администрацию и, следовательно, осуществляющий исполнительную власть в муниципалитете, одновременно замещает государственную должность субъекта РФ и муниципальную должность.

Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет. При этом в развитие положений закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" усиливается ответственность глав муниципальных образований и глав местных администраций перед высшим должностным лицом субъекта Федерации.

Для людей важно, чтобы власть работала как единый механизм, поэтому если глава муниципалитета по каким-то показателям не справляется, то высшее должностное лицо субъекта сможет применить меры взыскания - предупреждение, выговор, вплоть до отрешения от должности.

Во-первых, за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных муниципалитету от региона полномочий вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации и отрешить их от должности, если в течение 1 месяца не были устранены основания для предупреждения, выговора (ст. 29).

Во-вторых, одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является систематический срыв показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами президента РФ. С соответствующей инициативой глава субъекта вправе обратиться в представительный орган муниципального образования (ст. 21).

Важно отметить, что эти меры могут применяться независимо от способа избрания главы или способа назначения руководителя местной администрации.

Новеллы позволят повысить эффективность местного самоуправления, будут способствовать лучшей организации и развитию муниципалитетов и, как следствие, помогут гражданам оперативно решать свои вопросы на местном уровне.

Законопроектом обеспечивается исполнение ряда решений Конституционного Суда РФ. Предусматривается, что официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании, или первое размещение (опубликование) в сетевом издании.

Предлагается норма, на основании которой избрание главы муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ и уставом муниципального образования представительным органом муниципального образования из своего состава проводится, как правило, на первом заседании представительного органа муниципального образования нового созыва.

Участвуют все

Законопроектом уточняется перечень форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Глава 5 "Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления" детально регламентирует такие важные для местного самоуправления институты, как территориальное общественное самоуправление, инициативные проекты, староста сельского населенного пункта.

Если глава муниципалитета не справляется, то высшее должностное лицо субъекта сможет применить меры взыскания - вплоть до отрешения от должности

В связи с переходом на одноуровневую систему органов местного самоуправления упоминание о сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного органа муниципального образования, исключается. При этом возможность проведения схода граждан сохраняется. Такие формы участия населения в осуществлении местного самоуправления, как конференция граждан, собрание делегатов в соответствии с законопроектом, являются элементами осуществления территориального общественного самоуправления и подробно описываются в соответствующих статьях.

Законопроектом предлагаются положения о международных и внешнеэкономических связях органов местного самоуправления (глава 9). В настоящее время характерны пробелы в части осуществления международного сотрудничества органами местного самоуправления. В отсутствие надлежащего федерального регулирования субъекты Федерации и органы местного самоуправления самостоятельно принимают соответствующие акты, которые впоследствии зачастую признаются судами противоречащими федеральному законодательству. Проект снимает указанные вопросы.

Важной частью законопроекта являются его переходные положения. Основная часть положений вступает в силу с 1 января 2023 г. Отдельные главы (в том числе общие положения законопроекта) вступают в силу со дня его официального опубликования. При этом до 1 января 2028 г. устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется переход к одноуровневой организации местного самоуправления. Новые выборы в упраздняемые муниципалитеты не проводятся.

Законопроект большой, сложный. С ним нужно работать очень скрупулезно и внимательно, в тесном взаимодействии с обществом, региональной и местной властью. Ключевая мысль, заложенная в этом законопроекте - муниципалитеты должны наделяться тем объемом полномочий, который они в состоянии качественно и эффективно для своих жителей реализовать.

Конечно, речь идет об укрупнении территорий муниципалитетов и сокращении их общего количества. При этом структура органов и должностных лиц местного самоуправления существенно упрощается, обеспечивается консолидация и прозрачность средств местных бюджетов. Поэтому переход на одноуровневую систему должен быть прописан очень детально и четко, все нормы должны быть выверены, чтобы переход на практике произошел без серьезных проблем и максимально были защищены все права.

Что же касается местных полномочий, то проект предусматривает диверсифицированный подход в зависимости от возможностей муниципалитетов и потребностей регионов. Это тоже очень важная новелла. Поэтому, конечно, здесь тоже нужно подходить с осторожностью и учитывать мнения всех заинтересованных сторон.

В случае поддержки законопроекта в первом чтении предлагается месяц для представления поправок к законопроекту.