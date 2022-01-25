Госдума подготовит обращение к генпрокурору по проблеме бродячих собак

Это необходимо для расследования действий местных властей по предупреждению нападения бездомных животных на людей.
"Никто не снимал ответственность по защите здоровья граждан, обеспечении безопасности граждан, - подчеркнул спикер. - Полиция должна заниматься, главы муниципальных образований должны заниматься, мэры городов. Самоустранились, считают, что этого у них нет в обязанностях. Есть!"
Володин считает, что нападение бездомных животных на людей является следствием неисполнения федерального законодательства.
"Есть специализированные предприятия, они должны отлавливать животных, отвозить в приюты, - напомнил председатель ГД. - Нет приютов? Стройте приюты, взаимодействуйте с теми, кто занимается этими вопросами".
И тот, кто отвечает за вопрос регулирования численности бездомных собак в городе, где погиб ребенок, должен понести ответственность, заявил Володин.
"Давайте подготовим поручение в Генеральную прокуратуру, пускай возьмут и проанализируют, почему такое возможно", - предложил он депутатам.
Напомним, что в последнее время произошло уже несколько нападений бездомных собак на людей. Одним из самых резонансных стала трагедия в селе Домна в Забайкалье, где 22 января животные загрызли семилетнюю девочку.
Володин ранее заявил, что Госдума в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами подготовит изменения в законодательство, которые помогут решить эту проблему.