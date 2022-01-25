Госдума подготовит обращение к генпрокурору по проблеме бродячих собак

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову по проблеме нападения бродячих собак на людей.

Это необходимо для расследования действий местных властей по предупреждению нападения бездомных животных на людей.

"Никто не снимал ответственность по защите здоровья граждан, обеспечении безопасности граждан, - подчеркнул спикер. - Полиция должна заниматься, главы муниципальных образований должны заниматься, мэры городов. Самоустранились, считают, что этого у них нет в обязанностях. Есть!"

Володин считает, что нападение бездомных животных на людей является следствием неисполнения федерального законодательства.

"Есть специализированные предприятия, они должны отлавливать животных, отвозить в приюты, - напомнил председатель ГД. - Нет приютов? Стройте приюты, взаимодействуйте с теми, кто занимается этими вопросами".

И тот, кто отвечает за вопрос регулирования численности бездомных собак в городе, где погиб ребенок, должен понести ответственность, заявил Володин.

"Давайте подготовим поручение в Генеральную прокуратуру, пускай возьмут и проанализируют, почему такое возможно", - предложил он депутатам.

Напомним, что в последнее время произошло уже несколько нападений бездомных собак на людей. Одним из самых резонансных стала трагедия в селе Домна в Забайкалье, где 22 января животные загрызли семилетнюю девочку.

Володин ранее заявил, что Госдума в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами подготовит изменения в законодательство, которые помогут решить эту проблему.