Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX во вторник в 00:05 мск совершил посадку на воду в Атлантическом океане неподалеку от побережья Флориды. Об этом сообщила компания в своем Twitter.

Корабль доставил на Землю более 2,2 тонны различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов, передает ТАСС. Отстыковка Dragon от Международной космической станции (МКС) состоялась в воскресенье в автоматическом режиме.

Этот корабль был запущен 21 декабря в рамках 24-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на орбите. Dragon доставил на МКС продовольствие, материалы для научных экспериментов и различное оборудование.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту МКС, совершили первый в этом году выход в открытый космос. Они установили поручни-переходы между новыми модулями "Наука" и "Причал", соединили модули кабелями межмодульной связи, смонтировали антенны и выполняли ряд других работ.