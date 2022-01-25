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25.01.2022 21:29
Рубрика: В мире

Дорога к звездам

Индия и Россия планируют исследования Луны и близких планет
Текст: Алексей Краснов
Российская газета - Спецвыпуск № 16(8664)
В совместном заявлении по итогам индийско-российского саммита, состоявшегося в Нью-Дели 6 декабря 2021 года, отмечается возможность сотрудничества "Роскосмоса" и Индийской организации космических исследований (ISRO). В преддверии саммита было подписано соглашение об этом.
Исторический кадр: космонавты Юрий Малышев, Ракеш Шарма и Геннадий Стрекалов перед стартом. Фото: РИА Новости Исторический кадр: космонавты Юрий Малышев, Ракеш Шарма и Геннадий Стрекалов перед стартом. Фото: РИА Новости
Исторический кадр: космонавты Юрий Малышев, Ракеш Шарма и Геннадий Стрекалов перед стартом. Фото: РИА Новости

Более тесные контакты осуществляются в области пилотируемых космических программ и спутниковой навигации, в "развитии взаимовыгодного сотрудничества в области разработки ракет-носителей", а также для "использования космического пространства в мирных целях, включая исследование планет", говорится в заявлении.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"Стороны обсуждают не только поставки оборудования, но и его совместное производство, - отметил посол России в Индии Николай Кудашев. - Многие задумываются над тем, чтобы сообща осваивать Луну, это тоже в повестке дня наших обменов. Мы в какой-то форме - это еще предстоит обсудить профессионально - подумываем над созданием космических станций. Как это будет, пока трудно сказать, но вопрос на повестке дня. Все эти темы были немыслимы до недавнего времени".

Взаимодействие Индии и России в области мирного освоения космоса насчитывает несколько десятилетий. В последние годы российский опыт используется Индией для таких проектов, как Gaganyaan - первый пилотируемый космический корабль индийского производства.

Gaganyaan, по словам госминистра Индии Джитендры Сингха, курирующего в правительстве атомную и космическую отрасли, может отправиться в первый полет уже в 2023 году (ранее миссия была отложена из-за пандемии коронавируса). Носителем станет ракета индийского производства GSLV Mark 3, предназначенная для вывода на орбиту спутников весом до 4 тонн. Если все пройдет успешно, то Индия станет четвертой после России, США и Китая страной в мире, запустившей собственный пилотируемый космический корабль. Скафандры, кресла экипажа и иллюминаторы для Gaganyaan должны быть поставлены из России. Два или три космонавта, как планируется, пробудут на орбите неделю.

"К 2023 году направим миссию к Венере. Вскоре у нас будут вторая миссия по Луне Chandrayaan-2 и по изучению Солнца, получившая название Aditya, - они запланированы на 2022-2023 годы. К 2030 году мы, возможно, сможем создать космическую станцию, которая будет уникальной в своем роде", - сказал Джитендра Сингх, выступая в начале декабря прошлого года перед парламентом.

Тренировки в России важны для индийских космонавтов, учитывая перспективы пилотируемой миссии на Луну

До этого индийская сторона анонсировала и вторую миссию на Марс. Кстати, предыдущая индийская марсианская миссия Mangalyaan-1, запущенная в ноябре 2013 года, оказалась единственной, которая смогла с первого раза выйти на орбиту планеты. Что интересно, весь проект обошелся в 74 миллиона долларов, это весьма низкая цена для межпланетных перелетов.

А началось все с запуска первой ракеты, осуществленного при поддержке СССР с космодрома в индийском штате Керала в 1963 году, это была американская ракета Nike-Apache.

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
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А в апреле 1975 года Советский Союз запустил первый созданный индийцами спутник Aryabhata-1. В 1979 и 1981 годах СССР на безвозмездной основе запустил еще два индийских спутника. В апреле 1984 года в космосе побывал совместный экипаж СССР и Индии в составе Юрия Малышева, Геннадия Стрекалова и Ракеша Шармы. А в 2020-2021 годах четыре индийских космонавта прошли обучение на базе российского Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. По словам Анила Вадхвы, бывшего высокопоставленного индийского дипломата и одного из членов Междунардного фонда Вивекананды, "тренировки в России критически важны для индийских космонавтов, учитывая перспективы пилотируемой миссии на Луну".

Как отмечал ранее бывший глава ISRO Кайласавадиву Сиван, "Индия и Россия продолжают укреплять прочные отношения в области исследования космоса, и это в ближайшие годы принесет обильные плоды в плане исследования и использования космического пространства в мирных целях".

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