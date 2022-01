Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 22 октября 2021 г. N 639 г. Москва "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 2 июля 2021 г. N 407 "Об утверждении отдельных методик расчета показателей федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации""

В целях реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также мониторинга его целевых показателей приказываю:

Внести в приказ Минэкономразвития России от 2 июля 2021 г. N 407 "Об утверждении отдельных методик расчета показателей федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" следующие изменения:

1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Методику расчета показателя "Публикации российских специалистов на конференциях в области искусственного интеллекта уровня А*" (приложение N 5).".

2. Дополнить приложением N 5 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. Решетников

Приложение

"Приложение N 5 к приказу Минэкономразвития России от 2 июля 2021 г. N 407

Методика расчета показателя "Публикации российских специалистов на конференциях в области искусственного интеллекта уровня А*"

I. Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для расчета показателя "Публикации российских специалистов на конференциях в области искусственного интеллекта уровня А*" федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (далее соответственно - Показатель, Федеральный проект).

2. Субъектами официального статистического учета, ответственными за формирование официальной статистической информации по Показателю, являются Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

3. Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежеквартально на 30-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно - на 30-й рабочий день после отчетного периода. Ежеквартальные данные по Показателю представляются на отчетную дату нарастающим итогом с начала отчетного года. Значение Показателя за год принимается равным значению Показателя по состоянию на конец IV квартала отчетного года.

II. Источники информации и регламент расчета Показателя

4. Источником статистической информации для расчета Показателя являются данные структурного подразделения автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации", осуществляющего функции Центра экспертизы по реализации Федерального проекта (далее - Оператор).

5. Формирование Показателя осуществляется на основе количества публикаций в области искусственного интеллекта, автором или одним из авторов которых является сотрудник или обучающийся образовательной организации высшего образования или иной организации, зарегистрированной в Российской Федерации (далее - публикации российских специалистов), по результатам конференций в области искусственного интеллекта уровня А*, прошедших в пределах отчетного периода.

6. Перечень конференций в области искусственного интеллекта уровня А* определен в приложении к настоящей Методике.

7. Оператор рассчитывает Показатель и направляет данные по Показателю и обоснование расчета в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ежеквартально на 10-й рабочий день после отчетного квартала, ежегодно - на 10-й рабочий лень после отчетного года.

8. Данные по Показателю представляются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально на 20-й рабочий день после отчетного квартала, ежегодно - на 20-й день после отчетного года.

9. Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные по Показателю на правильность расчета Показателя и вносит их в подсистему "Управление национальными проектами" государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

III. Алгоритм расчета Показателя

Приложение к Методике расчета показателя "Публикации российских специалистов на конференциях в области искусственного интеллекта уровня А*"

Перечень конференций в области искусственного интеллекта уровня А*

1. CVPR: IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (Конференция IEEE[1] /CVF2 по компьютерному зрению и распознаванию образов).

2. NeurlPS: Neural Information Processing Systems (NIPS) (Конференция по нейронным системам обработки информации).

3. ECCV: European Conference on Computer Vision (Европейская конференция по компьютерному зрению).

4. ICML: International Conference on Machine Learning (ICML) (Международная конференция по машинному обучению).

5. ICCV: IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (Международная конференция IEEE/CVF по компьютерному зрению).

6. ACL: Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) (Заседание Ассоциации вычислительной лингвистики).

7. AAAI: AAAI Conference on Artificial Intelligence (Конференция AAAI3 по искусственному интеллекту).

8. EMNLP: Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) (Конференция по эмпирическим методам в обработке естественного языка).

9. KDD: ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (Международная конференция ACM4 SIGKDD5 по выявлению экспертных знаний и добыче данных).

10. INTERSPEECH: Conference of the International Speech Communication Association (Конференция Международной ассоциации по речевым коммуникациям).

11. Конференции SIGIR: Special Interest Group on Information Retrieval (конференции Специальной группы пo поиску информации).

12. ICLR: International Conference on Learning Representations (MK: Международная конференция по представлениям обучения).

13. IJCAI: International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) (Международная объединенная конференция по искусственному интеллекту).

14. ICRA: IEEE International Conference on Robotics and Automation (Международная конференция IEEE по робототехнике и автоматизации).

15. NAACL: Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Конференция Североамериканского филиала Ассоциации по компьютерной лингвистике: Технологии человеческого языка).

16. ICASSP: IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (Конференция IEEE по акустике, обработке сигналов и речи).

17. The Web Сonference (WWW: International World Wide Web Conferences) (Международная конференция, посвященная Всемирной сети).

18. СЕС: IEEE Congress on Evolutionary Computation (Конгресс IEEE по эволюционным вычислениям).

19. IROS: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (Международная конференция IEEE/RSJ6 no интеллектуальным роботам и системам).

20. AISTATS: International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (Международная конференция пo искусственному интеллекту и статистике).".

1IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers - Институт инженеров электротехники и электроники (ieee.org).

2CVF. Computer Vision Foundation - Фонд компьютерного зрения (www.lhecvf.com).

3AAAI. Association for the Advancement of Artificial Intelligence - Ассоциация развития искусственного интеллекта (aaai.org).

4АCМ. Association for Computing Machinery - Ассоциация пo вычислительной технике (acm.org).

5SIGKDD. Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining - Специальная группа пo выявлению экспертных знаний и добыче данных (kdd.org).

6RSJ. The Robotics Society of Japan - Робототехническое общество Японии (www.rsj.or.jp).