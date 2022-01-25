Развитие искусственного интеллекта оценят по количеству ученых

Регулярный мониторинг позволит получать объективную картину состояния всей отрасли в целом и динамики ее изменения.

Как отмечают эксперты, пока тормозит реализацию госпрограмм по направлению "Искусственный интеллект" отсутствие метрик, позволяющих получить объективную картину о положении дел в стране и о динамике изменения ситуации.

По словам директора по направлению "Искусственный интеллект" АНО "Цифровая экономика" Алексея Сидорюка, в последние годы источниками подобной информации становились отчеты консалтинговых компаний, Росстата и отдельных вузов. Например, информацию за 2020 год по рынку ИИ собирали вручную Центр по искусственному интеллекту по МФТИ, АНО "Цифровая экономика" и Аналитический центр при правительстве РФ.

В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" до 2024 года в России должно быть создано шесть исследовательских центров по искусственному интеллекту. На это выделено 7 млрд рублей. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, эти шесть центров станут опорными точками по развитию технологии ИИ.

Отсутствие единых подходов и сквозных метрик не позволяло в полной мере оценить развитие индустрии ИИ и сделать необходимые выводы о требующихся корректировках. Исправить ситуацию и должен приказ минэкономразвития.

Как сообщили "РГ" в минэкономразвития, в рамках мониторинга будут оцениваться такие показатели, как количество человек, получивших высшее и дополнительное профессиональное образование в области ИИ, удовлетворенность условиями работы в России граждан, работающих в сфере ИИ, количество компаний, получивших поддержку в рамках федерального проекта. Отдельный параметр - количество публикаций на мировых конференциях в области ИИ, формирующих ключевые научные направления развития ИИ. Список конференций сформирован, одобрен всеми участниками рынка и является составной частью методик расчета.

Фото: ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / ОЛЕГ КАПРАНОВ

Как пояснили "РГ" в АНО "Цифровая экономика", наличие этой информации позволит определить точки роста и оперативно изменять государственную политику в этой области. "Это ключевые показатели, по которым можно оценивать уровень и стадию развития искусственного интеллекта в России относительно стран-лидеров. Также, ориентируясь на эти показатели, есть возможность сбора объективной первичной информации", - говорит Сидорюк.

Сегодня наиболее популярными направлениями развития ИИ являются межотраслевые технологии в области управленческих решений, медицины и промышленности. Все они должны будут регулироваться этическим Кодексом искусственного интеллекта, принятым в конце 2021 года. Кодекс стал частью федерального проекта "Искусственный интеллект".

Согласно прогнозам аналитиков, к 2024 году решения в области ИИ обеспечат рост мировой экономики на 1 трлн долл. США. Мировой объем рынка искусственного интеллекта, по прогнозам IDC, в 2021 году вырастет на 16%, до 327,5 млрд долл. В 2024 году этот показатель достигнет отметки в 500 млрд долл.