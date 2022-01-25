Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 2 июля 2021 г. N 407 г. Москва "Об утверждении отдельных методик расчета показателей федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

В целях реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также мониторинга его целевых показателей приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

Методику расчета показателя "Количество человек, получивших дополнительное профессиональное образование в области ИИ и смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов" (приложение N 1);

Методику расчета показателя "Удовлетворенность условиями работы в Российской Федерации граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта" (приложение N 2);

Методику расчета показателя "Количество компаний - разработчиков ИИ-решений, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" (приложение N 3);

Методику расчета показателя "Размер ИИ-сообщества" (приложение N 4).

2. Методики, утвержденные в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, применяются с момента внесения соответствующих показателей в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671 -р.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Федулова В.В.

Министр М. Решетников

Приложение N 1

Методика расчета показателя "Количество человек, получивших дополнительное профессиональное образование в области ИИ и смежных областях

с использованием механизма персональных цифровых сертификатов"

I. Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для расчета показателя "Количество человек, получивших дополнительное профессиональное образование в области ИИ и смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов" федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (далее - Показатель).

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование официальной статистической информации по Показателю, является Министерство экономического развития Российской Федерации.

3. Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежеквартально на 30-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно - на 30-й рабочий день после отчетного периода. Ежеквартальные данные по Показателю представляются на отчетную дату нарастающим итогом с начала отчетного года. Значение Показателя за год принимается равным значению Показателя по состоянию на конец IV квартала отчетного года.

II. Источник информации и расчет Показателя

4. Источником статистической информации для расчета Показателя являются данные автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" (далее - Оператор) о выпускниках программ дополнительного профессионального образования, обучение по которым проходит с использованием персонального цифрового сертификата, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. N 776 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" на проведение мероприятий по формированию школьниками и студентами проектов в сфере искусственного интеллекта, обеспечению получения гражданами дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов, разработке и актуализации цифрового решения для учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта".

5. Расчет Показателя осуществляется по данным о численности выпускников с персональным цифровым сертификатом по программам дополнительного профессионального образования за отчетный период.

6. Данные, указанные в пункте 5 настоящей Методики, формируются в электронном виде на основе информации из цифрового решения для учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта.

7. Оператор рассчитывает Показатель и представляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально на 20-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно - на 20-й рабочий день после отчетного периода.

8. Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные по Показателю и вносит их в подсистему "Управление национальными проектами" государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Приложение N 2

Методика расчета показателя "Удовлетворенность условиями работы в Российской Федерации граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта"

I. Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для расчета показателя "Удовлетворенность условиями работы в Российской Федерации граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта" федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (далее соответственно - Показатель, Федеральный проект).

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование официальной статистической информации по Показателю, является Министерство экономического развития Российской Федерации.

3. Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежегодно на 30-й рабочий день после отчетного периода.

II. Источник информации и расчет Показателя

4. Источником статистической информации для расчета Показателя являются данные опроса об удовлетворенности условиями работы в Российской Федерации, проведенного в соответствии с требованиями, утвержденными автономной некоммерческой организацией "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации", осуществляющей функции Центра экспертизы по реализации Федерального проекта (далее соответственно - опрос, требования, Оператор), по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации.

5. Целевой группой опроса являются граждане, заинтересованные в развитии технологий искусственного интеллекта, а именно:

а) представители бизнеса в сфере искусственного интеллекта, которые в том числе пользуются мерами поддержки Федерального проекта;

б) разработчики в сфере искусственного интеллекта, которые в том числе пользуются мерами поддержки Федерального проекта;

в) представители научного сообщества по искусственному интеллекту, которые в том числе пользуются мерами поддержки Федерального проекта;

г) студенты (аспиранты) образовательных программ высшего образования, отобранные Оператором совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, исходя из применимости и востребованности указанных программ у работодателей в сфере искусственного интеллекта, а также студенты (аспиранты), которые в том числе пользуются мерами поддержки Федерального проекта;

д) государственные служащие, внедряющие и использующие технологии искусственного интеллекта.

6. Удовлетворенность граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта, представляет собой положительную оценку условий работы в Российской Федерации. Положительная оценка определяется на основании требований.

7. Показатель рассчитывается Оператором и представляется в Министерство экономического развития Российской Федерации ежегодно на 20-й рабочий день после отчетного периода.

8. Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные по Показателю и вносит их в подсистему "Управление национальными проектами" государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Приложение N 3

Методика расчета показателя "Количество компаний - разработчиков ИИ-решений, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект"

I. Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для расчета показателя "Количество компаний - разработчиков ИИ-решений, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (далее соответственно - Показатель, Федеральный проект).

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование официальной статистической информации по Показателю, является Министерство экономического развития Российской Федерации.

3. Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта с полугодовой периодичностью на 30-й рабочий день после отчетного периода. Данные по Показателю на конец года соответствуют данным за второе полугодие.

II. Источник информации и расчет Показателя

4. Источником статистической информации для расчета Показателя являются данные отчетов федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" и некоммерческой организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" (далее - Операторы), представляемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г. N 456 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" на грантовую поддержку малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов и (или) решений с использованием технологий искусственного интеллекта, разработчиков открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта, акселерации проектов с применением искусственного интеллекта" и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2021 г. N 767 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях".

5. Расчет Показателя осуществляется на основе данных о количестве:

а) малых предприятий, получивших грант федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в рамках программ "Старт-ИИ 1", "Старт-ИИ 2", "Развитие-ИИ" и "Коммерциализация-ИИ";

б) малых предприятий, получивших грант федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" на прохождение акселерационной программы;

в) организаций, реализующих (реализовавших) пилотные проекты апробации искусственного интеллекта в приоритетных отраслях, получивших грант некоммерческой организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий".

6. При расчете Показателя допускается учитывать одно предприятие неоднократно в пределах отчетного периода, годов реализации Федерального проекта в количестве случаев, равном количеству подтвержденных фактов предоставления поддержки.

7. Данные для расчета Показателя представляются Операторами в Министерство экономического развития Российской Федерации с полугодовой периодичностью с начала реализации Федерального проекта на 20-й рабочий день после отчетного периода.

8. Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные для расчета Показателя, рассчитывает Показатель и вносит данные по Показателю в подсистему "Управление национальными проектами" государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Приложение N 4

Методика расчета показателя "Размер ИИ-сообщества"

I. Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для расчета показателя "Размер ИИ-сообшества" федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (далее соответственно - Показатель, Федеральный проект).

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование официальной статистической информации по Показателю, является Министерство экономического развития Российской Федерации.

3. Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации нарастающим итогом по отношению к базовому значению Показателя за 2019 год ежемесячно на 30-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно - на 30-й рабочий день после отчетного периода. Данные по Показателю на конец года соответствуют данным за последний месяц отчетного года.

II. Источник информации и расчет Показателя

4. Источником статистической информации для расчета Показателя являются данные автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" (далее - Оператор N 1) о пользователях цифрового решения, которые участвовали в мероприятиях по искусственному интеллекту, предоставляемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. N 776 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" на проведение мероприятий по формированию школьниками и студентами проектов в сфере искусственного интеллекта, обеспечению получения гражданами дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов, разработке и актуализации цифрового решения для учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта", а также данные, не дублирующие данные о пользователях цифрового решения, об уникальных зарегистрированных пользователях национального онлайн-портала в сфере искусственного интеллекта.

5. Данные об уникальных зарегистрированных пользователях национального онлайн-портала в сфере искусственного интеллекта представляются Оператору N 1 автономной некоммерческой организацией "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации", осуществляющей функции Центра экспертизы по реализации Федерального проекта (далее - Оператор N 2).

6. Для расчета Показателя используются данные о численности:

а) пользователей цифрового решения, которые участвовали в мероприятиях по искусственному интеллекту;

б) уникальных зарегистрированных пользователей национального онлайн-портала в сфере искусственного интеллекта;

в) пользователей цифрового решения, которые участвовали в мероприятиях по искусственному интеллекту в 2019 году.

7. Оператор N 1 рассчитывает Показатель с учетом данных, представленных Оператором N 2.

8. Данные по Показателю представляются Оператором N 1 в Министерство экономического развития Российской Федерации ежемесячно на 20-й рабочий день после отчетного периода, ежегодно - на 20-й рабочий день после отчетного периода.

9. Министерство экономического развития Российской Федерации проверяет данные Показателя и вносит их в подсистему "Управление национальными проектами" государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".