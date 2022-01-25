Как лучше всего заряжать смартфон

Вместо того, чтобы каждый вечер ставить смартфон на зарядку и отключать его утром, лучше практиковать метод подзарядки аккумулятора в несколько приемов в течение дня.

В этом уверен обозреватель ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз, который поделился собственным видением того, как продлить жизнь батарее смартфона.

По его словам, он отказался от ночной зарядки своего iPhone. Вместо этого он подзаряжает смартфон 30-45 минут утром, после того как проснется, а затем еще раз - около полудня, чтобы уровень заряда оказался на отметке около 80 процентов.

"Я считаю, что такой подход меньше нагружает аккумулятор iPhone, а также само зарядное устройство, - уверен эксперт. - Это также заставляет меня планировать, где мне понадобятся сетевые адаптеры, и я не полагаюсь только на зарядку возле кровати".

Существуют и более общие правила зарядки смартфона. Одно из главных заключается в том, что оптимальный заряд батареи - на уровне 20-80 процентов.