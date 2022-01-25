Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф

Отменить ошибочно наложенный штраф - это для автовладельца еще одно, дополнительное, наказание за то, чего он не совершал. На это требуется потратить много времени и нервов, а для юридически не подкованных собственников транспорта - еще и денег, чтобы доказать ошибочность наложенного взыскания. Но способ выхода из этой ситуации есть, только он очень давно не может стать полноценным действующим законом.

В редакцию "Российской газеты" обратился читатель, у которого возникла любопытная проблема. Он - собственник автомобиля с 2013 года. Регулярно на нем ездил и, как и любой другой собственник, регулярно получал штрафы, которые всегда и вовремя оплачивал. Но затем что-то пошло не так. Штрафы приходили до конца 2020 года. А в 2021-м он перестал их получать. Он даже удивился, что стал таким примерным водителем. Регулярная проверка наличия штрафов в личных кабинетах на мос.ру, а также на портале госуслуг только подтверждали это предположение.

Однако в октябре он получил сообщение от прежнего собственника автомобиля, который владел машиной до 2013 года, о том, что Федеральная служба судебных приставов начала делопроизводство по его автомобилю по факту неоплаченных штрафов.

Он снова проверил свои задолженности по всем возможным базам и ни одной не обнаружил. Он даже направил запрос в ГИБДД, в ответ на который ему подтвердили, что машина зарегистрирована за ним, все данные актуальны. Но приставы продолжали возбуждать производство за производством и даже наложили запрет на проведение регистрационных действий с его автомобилем и начали грозить арестом машины.

Как удалось выяснить "РГ", проблема была в прошлогоднем сбое информационных баз ГИБДД. Напомним, что с 1 сентября прошлого года у нас изменился порядок уведомления о штрафах. С этой даты по почте они приходят не всем. Если водитель имеет личный кабинет на портале госуслуг и заключал с "Почтой России" соглашение о получении заказных писем в электронном виде, то штрафы размещаются именно в его личном кабинете на портале. Также появилась возможность обжаловать штрафы через портал госуслуг. Но чтобы это заработало, пришлось доработать и саму базу ГИБДД, и сам портал госуслуг, и их взаимодействие между собой.

Пока шла отладка всей этой системы, регулярно возникали сбои. В итоге многим автовладельцам штрафы приходили с опозданием. В результате люди пропускали срок, в течение которого штраф можно было оплатить со скидкой. Сроки необходимо было восстанавливать. А для этого обращаться в ГИБДД. Некоторые вообще узнавали о наложенных штрафах от судебных приставов. Кому-то штрафы приходили без фотографий. Понять, за что они, та ли машина на фотографии, было невозможно. И снова приходилось обращаться в ГИБДД. Но чтобы штрафы выписывались на того, кто владел машиной очень давно, - это новенькое.

В результате сейчас двум людям предстоит очень сложный путь. Как пояснил адвокат Лев Воропаев, прежний собственник должен получить от приставов все постановления, вынесенные на него. Потом обратиться к тому, кто их вынес, то есть в ГИБДД, с заявлением о восстановлении сроков обжалования. Обжаловать все эти штрафы как вынесенные на ненадлежащее лицо. И только после их отмены обращаться к приставу для прекращения производства. Причем все это должен делать именно прежний собственник, поскольку все это вынесено в отношении него.

В результате компьютерного сбоя штрафы приходили с опозданием, без фотографии нарушения, а то и вовсе другим людям

Переписать штрафы на реального сегодняшнего собственника ГИБДД уже не сможет, поскольку срок производства по административным делам истек. Но если тот, кто вынес эти штрафы, откажется восстанавливать сроки или отменять ошибочно наложенные штрафы, придется обращаться в суд.

Между тем дело бы решалось гораздо проще, а проблемы бы вовсе могло не быть, если бы у ГИБДД было право самостоятельно отменять ошибочные штрафы, не дожидаясь заявления того, в отношении кого они вынесены. И речь о внесении в законодательство такой поправки идет давно. Ведь ошибочных штрафов выносится действительно много. Например, камера начала фиксировать движение по выделенной полосе, которая еще не введена в эксплуатацию. Или просто засбоила и начала выносить штрафы всем подряд, а такое тоже не раз случалось. Сейчас отменить такие ошибочные штрафы можно только по заявлению пострадавшего. В некоторых случаях прокуратура выносит требование об их отмене. Но если бы при выявлении компьютерного сбоя, ошибки, например, после первого обращения пострадавшего, отменять все вынесенные штрафы могло бы ГИБДД без заявлений, было бы легче всем. В том числе и самому ведомству - меньше бумажной работы.

Такая возможность заложена в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях. Но когда он дойдет хотя бы до Госдумы - пока неизвестно. Работа над ним и новым КоАП идет уже три года. Было бы логичным некоторые столь важные положения уже сейчас внедрить в действующий Кодекс, как например, внесли в него возможность обжалования штрафа в электронном виде. Почему бы и отмену ошибочных штрафов без обращения не внести?