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25.01.2022 11:56
Рубрика: Экономика

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6%

Текст: Дмитрий Гончарук
Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании 25 января рекомендовал палате одобрить поправки, которые направлены на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Сенатор: Пенсионеры получат выплаты с индексацией на 8,6% уже в феврале

После индексации на 8,6% сумма прибавки к страховой пенсии по старости в среднем составит около 1,5 тысячи рублей, сообщила ранее зампред комитета Елена Бибикова. Выплаты с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, в том числе и компенсацию за январь с учетом доиндексации.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон на заседании 26 января.

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