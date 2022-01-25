Комитет Совфеда по соцполитике поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6%

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании 25 января рекомендовал палате одобрить поправки, которые направлены на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

После индексации на 8,6% сумма прибавки к страховой пенсии по старости в среднем составит около 1,5 тысячи рублей, сообщила ранее зампред комитета Елена Бибикова. Выплаты с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, в том числе и компенсацию за январь с учетом доиндексации.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон на заседании 26 января.