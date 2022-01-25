Омбудсмен создаст рабочую группу по защите детей от нападения бездомных животных

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова поручила создать при институте уполномоченного по правам ребенка рабочую группу по вопросам защиты детей от нападения бездомных животных.

"Дала поручение создать рабочую группу, - написала она в своем Фейсбуке. - Институт уполномоченного усилит контроль за темой защиты детей от нападения бездомных животных".

Дело не закончилось организационными распоряжениями. "А прямо сейчас нужно максимально внимательно отнестись к тому, какими маршрутами наши дети ходят каждый день, - уточнила детский омбудсмен. - Если есть опасения - сопровождать. Тем более что к концу зимы собачьи стаи становятся наиболее агрессивными".

Эти действия - реакция на гибель девочки в селе Домна Читинского района после нападения собак 22 января. Проблема актуальна не только для этого региона. По словам детского омбудсмена, подобные страшные случаи повсеместно повторяются из года в год.

Принятый в России федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" при этом не всегда работает.

- В стране не хватает приютов. Часть работы часто берут на себя некоммерческие и волонтерские организации. Если оказать им должный уровень поддержки, они могли бы сделать значительно больше, уверена Львова-Белова.