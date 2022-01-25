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25.01.2022 09:19
Рубрика: В мире

Минфин США сократил срок лицензии "Группы ГАЗ"

Минфин США сократил срок действия лицензий российской "Группы ГАЗ" до 90 дней. Это произошло на фоне ситуации вокруг Украины, говорится на сайте американского ведомства.

Канцлер Германии Шольц: Запад должен помнить об ущербе для себя при введении санкций

Ранее подобные документы выдавались на год. Представитель минфина уточнил в разговоре с Reuters, что прежние лицензии истекают в среду, 26 января.

Ранее сообщалось, что конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, а также силовиков, бизнесменов и журналистов.  В Госдуме, в свою очередь, пообещали зеркальный ответ в случае принятия новых ограничительных мер.

В мире США Компании Автомобилестроение Российский автопром ГАЗ Санкции и антисанкции

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