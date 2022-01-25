Минфин США сократил срок лицензии "Группы ГАЗ"

Минфин США сократил срок действия лицензий российской "Группы ГАЗ" до 90 дней. Это произошло на фоне ситуации вокруг Украины, говорится на сайте американского ведомства.

Ранее подобные документы выдавались на год. Представитель минфина уточнил в разговоре с Reuters, что прежние лицензии истекают в среду, 26 января.

Ранее сообщалось, что конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, а также силовиков, бизнесменов и журналистов. В Госдуме, в свою очередь, пообещали зеркальный ответ в случае принятия новых ограничительных мер.