Минздрав: Запасов "ЭпиВакКороны" в регионах достаточно

Запасы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" в регионах полностью удовлетворяют потребность, которая есть на сегодняшний день. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний", - рассказал он ТАСС.

"ЭпиВакКорона" - это разработка новосибирского научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. Эта вакцина разрешена к применению и людям старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что "Вектор" не планирует модернизировать вакцину "ЭпиВакКорона" с учетом появления новых штаммов коронавируса, включая "омикрон". "Она работает также эффективно против всех новых вариантов вируса", - отмечал гендиректор "Вектора" Ринат Максютов.