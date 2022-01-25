Мишустин освободил от должности арестованного замглавы Минтранса

Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение подписал во вторник, 25 января, глава правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

"Освободить по его просьбе", - говорится в тексте документа.

Напомним, Токареву предстоит провести в следственном изоляторе до 18 марта. Хорошевский районный суд Москвы арестовал чиновника 21 января по обвинению в хищении 523 миллионов рублей. Это преступление, по мнению следствия, Токарев совершил еще до своего назначения в правительстве, когда трудился первым заместителем директора ООО "Спецтрансстрой".