Может ли Check Engine загораться из-за бензина

Бывает, что после посещения даже брендовой заправки на приборной панели загорается лампочка Check Engine. Может ли тревожный сигнал появляться из-за топлива?

Предупреждение Check Engine свидетельствует о наличии проблем в одной из систем двигателя. Ошибки могут быть самые разные: начиная от сложностей с зажиганием и заканчивая поломками в системе выпуска выхлопных газов. Многие водители знают о том, что при активации данного сигнала продолжать движение можно, и просто игнорируют его.

Случается так, что со временем у автомобиля портятся клеммы воздушного датчика, пишет aif.ru. Тогда система переходит в аварийный режим работы, электронный блок управления использует усредненные настройки, потребление топлива возрастает, а на поршнях и клапанах копится нагар. В таком случае предупреждение на приборной панели нельзя игнорировать.

Если Check Engine загорается время от времени после посещения АЗС, а потом гаснет, то причина в топливе. В высокооктановый бензин включают кислородосодержащие добавки: приготовление смеси должно вестись по строгим нормативам, которые не всегда удается выдерживать.

У иномарок экологического класса "Евро 5" и "Евро 6" есть программы, чувствительные к содержанию этих добавок. Датчик начинает реагировать на то, что процент веществ находится на грани нормы. При этом бензин может быть товарный.

Иногда случается, что октановое число у топлива поднимается в кустарных условиях: к бензину подмешивают старый монометиланилин, который в современном бензине класса "Евро 5" не применяется. Именно на него и реагирует датчик иномарки.

В любом случае активация Check Engine - это повод проверить двигатель лишний раз. Точную причину покажет диагностика, сделанная в мастерской.

Срочного вмешательства специалиста требует ситуация, когда двигатель трясется и сбоит, а на педаль газа автомобиль реагирует с рывками. Вполне возможно, что вышла из строя катушка зажигания. Это может привести к поломке катализатора.

Если образовалась течь в бачке антифриза, двигателю грозит перегрев. Разбавленное охлаждающей жидкостью масло перестанет выполнять свои функции. Продолжать движение в этом случае нельзя: нужно вызывать эвакуатор до ближайшего сервиса.