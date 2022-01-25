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25.01.2022 01:51
Рубрика: Происшествия

Начался повторный процесс по делу блогера Эдуарда Биля

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
Пресненский суд начал повторно рассматривать дело блогера Эдуарда Биля, который в апреле прошлого года устроил резонансное ДТП в центре Москвы.

Блогер на элитной иномарке Audi RS 6 разогнался на Садовом кольце до 115 км в час, не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где повредил несколько автомобилей. В аварии пострадали люди, а водителю Volkswagen Polo - сотруднице Госдумы Марии Артемовой - был причинен тяжкий вред здоровью.

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В июле прошлого года Пресненский суд назначил Билю два года ограничения свободы и лишил его водительских прав сроком на три года. Прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. Впрочем, в сентябре Мосгорсуд не стал менять решение Пресненского суда. Но уже в декабре Второй кассационный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Новое заседание в понедельник началось с того, что судья зачитала ходатайство потерпевшей Артемовой с просьбой рассмотреть дело в ее отсутствии из-за болезни . Далее выступил сам блогер, который, как и во время первого процесса, заявил, что признает вину и полностью оказывает поддержку пострадавшей Артемовой. После этого суд допросил вторую потерпевшую - Екатерину Маничкину, которая заявила, что ей не был компенсирован ущерб. В свою очередь адвокаты блогера сообщили, что она отказалась от предложения приобрести ей другой автомобиль. На что Маничкина заявила, что никакого диалога не было, а были лишь непонятные смс-сообщения. Сейчас в Люблинском суде рассматривается ее гражданский иск к блогеру об ущербе на 1,7 млн рублей.

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