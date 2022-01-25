Налог на роскошь для автомобилей привяжут к мощности двигателя

Минпромторг, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) работают над обновлением параметров налога на роскошь для автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В частности, министерства и ФНС прорабатывают вопрос по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, в том числе года выпуска и мощности автомобиля, указанных в регистрационных данных. Как подчеркнули в минпромторге, эти изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога. В минфине и ФНС на запрос "Российской газеты" не ответили.

Владельцы машин из списка роскошных автомобилей платят транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Список таких авто минпромторг обновляет каждый год. В него попадают автомобили самых разных марок.

Сейчас роскошными считаются легковые автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Такая планка была установлена еще в 2014 году. В частности, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог на автомобили возрастом один-два года рассчитывается с коэффициентом 1,3, а возрастом в два-три года - 1,1. Сумма налога также зависит от региона и может меняться довольно существенно в соответствии со всеми параметрами. Например, в Москве, по данным калькулятора на сайте ФНС, налог на Bentley 2019 года составит 13,6 тысячи рублей, а за Hyundai - 4,5 тысячи рублей.

С 2014 года стоимость автомобилей, по данным агентства "Автостат", в среднем выросла почти в два раза. То есть в результате под повышенный налог стали подпадать автомобили в общем-то среднего класса. Потому в декабре 2021 года минпромторг и минфин начали обсуждать повышение ценового уровня на автомобили, облагаемые налогом на роскошь.

Сама по себе сумма налога в общем-то не вызывает вопросов у автовладельцев, говорит директор "Первой налоговой консультации" в Ростове-на-Дону Анастасия Гревцова. Те, кто покупает дорогие автомобили, отдают себе отчет, что и сумма налога на такой автомобиль будет достаточно высокой. Нет больших сложностей и с администрированием налога. "Вопросы связаны не с тем, как администрируется налог, а с тем, как по межведомственному обмену передаются данные из ГИБДД в налоговую инспекцию по зарегистрированным автомобилям", - уточняет она.

Сумма налога на автомобиль стоимостью от 3 млн рублей может меняться довольно существенно - от 4 до 13 тысяч рублей

Больше всего вопросов у автомобилистов вызывает список, который формирует минпромторг. Автомобили, которые пару лет назад не относились к роскошным, теперь стали также рассматриваться как роскошные. Но если повысить порог стоимости автомобилей и ввести градацию в зависимости от мощности двигателя и года выпуска, можно выровнять ситуацию. То есть облагать налогом на роскошь действительно дорогие и роскошные автомобили, говорит заместитель генерального директора Коллегии налоговых консультантов Валерий Курский.