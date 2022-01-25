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25.01.2022 16:45
Рубрика: В мире

Почему произошел сбой в энергоснабжении сразу трех стран Центральной Азии

Текст: Сергей Тихонов
Причиной сбоя в подаче электроэнергии сразу в трех странах Центральной Азии называется перегрузка на транзитной линии в Казахстане.
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Перебои с электричеством произошли 25 января в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. В Ташкенте виновными в сбое считают Казахстан, в Алма-Аты таковыми считают энергетиков Узбекистана и Киргизии.

Фото: ТАСС
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По словам министра энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаева, которые приводит РИА Новости, произошедший сбой в энергокольце Центральной Азии был беспрецедентным, ранее аварий такого масштаба в регионе еще не случалось.

При этом стоит учесть, что в настоящее время энергокольцо Центральной Азии (ЦА) включает только три страны. Первоначально схема энергоснабжения региона, которая разрабатывалась еще в 80-х годах XX века, включала в него также Таджикистан и Туркмению. В энергокольцо входило 83 электростанции, что позволяло балансировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде для сельхоз работ. Казахстан и Узбекистан, зависимые от подачи воды из Киргизстана и Таджикистана для орошения угодий поставляли, в Таджикистан и Киргизстан нефть, газ и уголь по льготным ценам, а те в свою очередь не запускали турбины ГЭС на полную мощность в период, когда она требовалась аграриям.

В первое десятилетие нашего века энергокольцо развалилось, страны взяли курс на автономное обеспечение энергией. Но, как оказалось, это привело к большим финансовым потерям и сбоям в подаче электричества населению и промышленности.

Фото: Михаил Дудин/ РИА Новости
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Восстанавливать работу энергокольца стали в 2014 году. В конце 2021 года решение вернуться в единую энергосистему принял Таджикистан, на долю которого приходится основная часть общего гидропотенциала Центральной Азии. Возможно, что если бы это было сделано раньше, блэкаута 25 января могло и не произойти.

Если говорить о России, то она соединена с северной частью энергосистемы Казахстана, а энергокольцо ЦА захватывает южную часть страны. Поэтому оказать помощь в энергоснабжении оставшихся без электричества регионов наша страна не могла. Мы экспортируем и импортируем электроэнергию из Казахстана. В 2021 году за 9 месяцев экспорт российской электроэнергии составил 1,17 млрд кВт*ч, а импорт - 1,02 млрд кВт*ч.

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