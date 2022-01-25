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25 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 8 декабря 2021 г. N 739 г. Москва "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 2 июля 2021 г. N 407 "Об утверждении отдельных методик расчета показателей федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

Дата подписания 8 декабря 2021 г.
Опубликован 25 января 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

Развитие искусственного интеллекта оценят по количеству ученых

В целях реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также мониторинга его целевых показателей приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Минэкономразвития России от 2 июля 2021 г. N 407 "Об утверждении отдельных методик расчета показателей федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 22 октября 2021 г. N 639).

Министр М. Решетников

Приложение

Изменения, которые вносятся в приказ Минэкономразвития России от 2 июля 2021 г. N 407 "Об утверждении отдельных методик расчета показателей федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

1. В пункте 1 приказа:

а) в абзаце втором слово "ИИ" заменить словами "искусственного интеллекта";

б) абзац пятый признать утратившим силу.

2. Пункт 2 приказа дополнить словами "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; 2021, N 43, ст. 7304)".

3. В приложении N 1 к приказу:

а) в наименовании слово "ИИ" заменить словами "искусственного интеллекта";

б) в пункте 1:

слово "ИИ" заменить словами "искусственного интеллекта";

слова "(далее - Показатель)" заменить словами "(далее соответственно - Показатель, Федеральный проект)";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежеквартально нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта на 30-й рабочий день после отчетного периода.";

г) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. В целях мониторинга реализации Федерального проекта в соответствии с пунктом 57 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 45, ст. 6947; 2021, N 27, ст. 5375), значение Показателя формируется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта на 8-й рабочий день после отчетного месяца.";

д) в пункте 4:

слова "программ дополнительного профессионального образования" заменить словами "дополнительных профессиональных программ";

дополнить словами "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 22, ст. 3842)";

е) в пункте 5 слова "программам дополнительного профессионального образования" заменить словами "дополнительным профессиональным программам";

ж) пункт 6 признать утратившим силу;

з) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Оператор рассчитывает Показатель и представляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально на 20-й рабочий день после отчетного периода.

Для целей, указанных в пункте 3.1 настоящей Методики, Оператор представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации данные по Показателю ежемесячно на 5-й рабочий день после отчетного месяца и (или) прогнозные данные по Показателю ежеквартально с разбивкой по месяцам за 10 рабочих дней до начала отчетного квартала с обоснованием.

В случае непредставления Оператором в Министерство экономического развития Российской Федерации в сроки, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, данных по Показателю по итогам отчетного месяца представленные Оператором прогнозные данные по Показателю признаются Министерством экономического развития Российской Федерации как достоверные данные по Показателю за прошедший отчетный месяц.";

и) пункт 9 изложить в следующей редакции:

4. В приложении N 2 к приказу:

а) в пункте 3 слова "ежегодно на 30-й рабочий день" заменить словами "ежемесячно на 8-й рабочий день";

б) в пункте 7 слова "ежегодно на 20-й рабочий день" заменить словами "ежемесячно на 5-й рабочий день";

в) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. До момента проведения опроса об удовлетворенности условиями работы в Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики значение по Показателю рассматривается как значение, рассчитанное по итогам ранее проведенного опроса об удовлетворенности условиями работы в Российской Федерации.".

5. В приложении N 3 к приказу:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта на 8-й рабочий день после отчетного периода.";

б) в пункте 4:

после слов "проектов с применением искусственного интеллекта" дополнить словами "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 14, ст. 2333)";

дополнить словами "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 22, ст. 3834)";

в) подпункт "в" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"в) организаций, получивших грант некоммерческой организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" на реализацию пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта.";

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Данные для расчета Показателя представляются Операторами в Министерство экономического развития Российской Федерации ежемесячно на 5-й рабочий день после отчетного периода.";

д) пункт 9 изложить в следующей редакции:

6. Приложение N 4 к приказу признать утратившим силу.

7. В приложении N 5 к приказу:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежеквартально нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта на 30-й рабочий день после отчетного периода.";

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. В целях мониторинга реализации Федерального проекта в соответствии с пунктом 57 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 45, ст. 6947; 2021, N 27, ст. 5375), значение Показателя формируется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта на 8-й рабочий день после отчетного месяца.";

в) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

"7. Оператор рассчитывает Показатель и направляет данные по Показателю и обоснование расчета в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ежеквартально на 10-й рабочий день после отчетного периода.

Для целей, указанных в пункте 3.1 настоящей Методики, Оператор представляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации данные по Показателю ежемесячно на 3-й рабочий день после отчетного месяца и (или) прогнозные данные по Показателю ежеквартально с разбивкой по месяцам за 10 рабочих дней до начала отчетного квартала с обоснованием.

В случае непредставления Оператором в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в сроки, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, данных по Показателю по итогам отчетного месяца представленные Оператором прогнозные данные по Показателю признаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации как достоверные данные по Показателю за прошедший отчетный месяц.

8. Данные по Показателю представляются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально на 20-й рабочий день после отчетного периода.

Для целей, указанных в пункте 3.1 настоящей Методики, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации данные по Показателю ежемесячно на 6-й рабочий день после отчетного месяца и (или) прогнозные данные по Показателю ежеквартально с разбивкой по месяцам за 5 рабочих дней до начала отчетного квартала с обоснованием.

В случае непредставления Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в Министерство экономического развития Российской Федерации в сроки, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, данных по Показателю по итогам отчетного месяца представленные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации прогнозные данные по Показателю признаются Министерством экономического развития Российской Федерации как достоверные данные по Показателю за прошедший отчетный месяц.";

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:


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