Пользователи смогут проверять корректность начислений за услуги ЖКХ

Развитием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с 1 апреля 2022 года займется новый оператор - АО "Оператор информационной системы". После завершения трансформации системы у пользователей появится ряд новых возможностей.

Учредителями АО "Оператор информационной системы" стали на паритетных началах АО "Почта России" и "Интер РАО Капитал". Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Почты России", в настоящий момент компании совместно разрабатывают поэтапный план трансформации ГИС ЖКХ.

"Будут выработаны конкретные показатели, цели и задачи по ее развитию и эксплуатации. В частности, в системе появятся аналитические инструменты, с помощью которых пользователи смогут проверять корректность начислений за ЖКУ, и другие полезные сервисы", - заявил представитель "Почты России".

В рамках дальнейшей работы планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами, включая единый государственный реестр недвижимости и ГИС миграционного и регистрационного учета, а также с единым порталом Госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных.