В этом году 26 января 2022 года Индия будет праздновать 73-й День Республики. В самом начале моей работы в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Российской Федерации я бы хотел воспользоваться данной возможностью и поприветствовать читателей "Российской газеты".

Все мы хорошо знаем, что мир продолжает бороться с пандемией COVID-19, которая существенным образом повлияла на все аспекты нашей жизни. Несмотря на все перемены вокруг нас, крепкая дружба между Индией и Россией остается неизменной.

2021 год был весьма активным для индийско-российских двусторонних отношений. Самым значимым событием стал визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Индию в декабре на 21-й ежегодный Индийско-Российский двусторонний саммит. То, что это был его второй международный визит после начала пандемии COVID-19, указывает на высокоприоритетное значение, которое он придает индийско-российским отношениям. Этот важный визит предоставил возможность президенту Путину и премьер-министру Моди рассмотреть все вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ряду региональных и международных вопросов.

Министр иностранных дел Индии д-р Джайшанкар и министр иностранных дел Российской Федерации г-н Сергей Лавров встретились 4 раза в прошлом году, что указывает на тесную координацию между нашими странами по ряду вопросов. В 2021 году мы добавили новые направления в наши отношения за счет проведения совместной встречи министров иностранных дел и обороны обеих стран в формате "2+2". Первая встреча в таком формате прошла в Дели 6 декабря. За год был проведен ряд других мероприятий на высоком уровне, включая совместные военные учения.

Наше сотрудничество с Россией в рамках борьбы с пандемией COVID-19 стало образцом межгосударственного сотрудничества во времена кризиса. Наши страны сотрудничали в совместном производстве и испытаниях вакцины против COVID-19, помогали гражданам обеих стран, которые не могли вылететь на родину во время ограничений, и предоставляли необходимую гуманитарную помощь.

Традиционно тесное сотрудничество между Индией и Россией в сферах обороны, энергетики, атомной энергии и космоса продолжает крепнуть по мере того, как мы развиваем новые сферы сотрудничества, направленные на стимулирование нашего торгово-экономического сотрудничества.

Позиции Индии и России по ряду региональных и международных вопросов идентичны или схожи. Мы также продолжаем тесно сотрудничать в рамках различных международных организаций, включая ООН, БРИКС, ШОС и др.

Однако самой важной частью наших отношений является вековая дружба между народами Индии и России. Надеюсь, что после снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, народы наших стран снова получат прекрасную возможность путешествовать и взаимодействовать друг с другом, что сделает нашу дружбу еще крепче. Желаю уважаемым читателям "Российской газеты" здоровья и счастья в 2022 году. Берегите себя.