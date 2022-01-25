Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 28 декабря 2021 г. N 799 г. Москва "О внесении изменения в Методику расчета показателя "Удовлетворенность условиями работы в Российской Федерации граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта", утвержденную приказом Минэкономразвития России от 2 июля 2021 г. N 407"

В целях реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также мониторинга его целевых показателей приказываю:

В пункте 4 Методики расчета показателя "Удовлетворенность условиями работы в Российской Федерации граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта", утвержденной приказом Минэкономразвития России от 2 июля 2021 г. N 407 (с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 22 октября 2021 г. N 639, от 8 декабря 2021 г. N 738 и от 8 декабря 2021 г. N 739), слова ", по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации" исключить.

Министр М. Решетников