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25.01.2022 08:50
Рубрика: В мире

Александр Рар: Об увольнении немецкого вице-адмирала и о судьбе европейской демократии

Текст: Александр Рар (немецкий политолог)
Главком немецких ВМС Кай-Ахим Шёнбах вынужден был подать в отставку после своих слов о том, что "Крым ушел, он больше не вернется" к Украине. Он также призвал к "уважительному отношению на равных" к президенту РФ Владимиру Путину, а разговоры о войне назвал "нонсенсом". То, что происходит сейчас в Германии, напоминает "охоту на ведьм", а либеральные СМИ превращаются в "инквизицию", которая "жаждет крови" тех, чье мнение не соответствует официальным догмам. Все это свидетельствует о серьезном кризисе, который переживает демократия в Европе. Она начинает действовать авторитарными, диктаторскими методами.
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Вице-адмирал высказал свою гражданскую позицию, которая, возможно, и была услышана только благодаря тому, что он хлопнул дверью. Миллионы людей в Германии разделяют его мнение о том, что Россия - вовсе не враг западной цивилизации, как ее пытаются представить, но такая же христианская страна, с которой нужно разговаривать. Я вижу, что многие немецкие военные - правда, бывшие - выступили в защиту Шёнбаха. Тем более что он не говорил ничего радикального, а озвучил более чем умеренный и трезвый взгляд: Германия не должна рисковать. Как умный человек, он понимает всю меру ответственности в случае гипотетического военного столкновения, которое необходимо предотвратить. Он предупреждает немцев. Но в той истерике, которая здесь творится, такую точку зрения просто не хотят слышать. И еще я думаю, что высокопоставленного военного "казнят" все-таки не из-за Крыма. В конце концов, Шёнбах не первый, кто сказал что-то подобное. Напомню, еще в 2015 году нынешний министр финансов, а тогда оппозиционный политик Кристиан Линднер высказался в том духе, что Украину надо вынести за скобки в разговоре с Россией, поскольку Крым не вернется к украинцам. После этого его неделями поливали помоями. На мой взгляд, все дело в том, что вице-адмирал позволил себе с пониманием высказаться о российском президенте. Политики здесь изо всех сил цепляются за догмы, от которых не хотят отступать ни на йоту.

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Европа все больше напоминает мне Римскую империю, которая утверждала свои кодексы, нормы поведения и интересы. Сегодня Берлин, Париж, Брюссель считают себя центрами этой новой империи, а в России видят "варвара", который не дает им утвердить "высшую культуру" и"высшую мораль". Посмотрите, как раскручивается интервью мэра Киева Виталия Кличко (он обвинил правительство ФРГ в "предательстве" из-за отказа продавать Украине оружие и призвал законодательно запретить немецким "лоббистам, подобным экс-канцлеру Шредеру", работать на Россию - прим.РГ). Так скоро дойдет до запретов на профессию. А один из бывших немецких дипломатов на пенсии в интервью газете FAZ предложил закрыть все денежные счета русских в Европе, "подобно тому, как в 1944 году были закрыты счета немцев". Представляете, до какого абсурда доходит!

Есть и другого рода примеры. Я знаю, что деятелей "Альтернативы для Германии" в некоторых берлинских ресторанах отказываются обслуживать: хозяева узнают политиков в лицо и буквально выгоняют их из своих заведений. Вот чего добилась либеральная пресса! К слову, четыре года назад "Альтернатива" была самой сильной оппозиционной силой в ФРГ, и ее страшно боялись. А теперь взгляните на сегодняшнюю Францию, где весной предстоят президентские выборы: все самые успешные кандидаты там - именно правого толка. И на этом фоне глава французского МВД объявляет самым опасным человеком для Пятой республики... Марин Ле Пен! Мы видим, что Евросоюз всеми правдами и неправдами будет бороться против правых течений, против традиционалистов, вешая на всех подряд ярлык "фашизма". Несколько лет назад невозможно было представить, что либеральный Брюссель начнет вводить санкции против Венгрии, против Польши, против Румынии. Но это происходит у нас на глазах.

В связи с этим я много думал о том, что же происходит с нашей демократической системой. Я рос в шестидесятые годы. Тогда в Германии еще не было гражданского общества в современном понимании. Во главе страны находился Аденауэр, про которого нельзя сказать, что он был классическим демократом - как и про де Голля во Франции. Но демократия, прокладывая себе путь наверх через "мягкие революции", боролась за раскрепощение человека, за социальную справедливость, за лучший мир. Она следовала в русле эпохи Просвещения. В школе нам преподавали любимую фразу Черчилля, которую тот повторял вслед за Вольтером. Смысл ее таков: "Я никогда не соглашусь с вашим мнением. Но, как демократ, буду бороться до последнего, чтобы вы имели право его высказать". Сегодня эту максиму выбросили на свалку истории. От той демократии не осталось и следа. Теперь мне кажется, что я принадлежу к последнему поколению, которое выросло в старой парадигме. Современные политики борются за то, чтобы альтернативное мнение ни за что не пробило себе дорогу. Оно просто не должно звучать в публичном пространстве. Парадоксально, но демократия становится на место автократии, держится за привилегии и становится инструментом подавления большинства. С этой целью, к примеру, в Германии насаждается так называемый "гендерный язык", культ меньшинств и так далее. Демократия перестала быть просветительской, она во многом милитаризировалась. Выходит, что самые напористые и нетолерантные системы сегодня - именно демократические. Они ограничивают собственных граждан, их право на свободу мысли, чтобы устоять самим.

Подготовила Екатерина Забродина

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