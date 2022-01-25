Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 8 декабря 2021 г. N 738 г. Москва "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 2 июля 2021 г. N 407 "Об утверждении отдельных методик расчета показателей федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

В целях реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также мониторинга его целевых показателей приказываю:

Внести в приказ Минэкономразвития России от 2 июля 2021 г. N 407 "Об утверждении отдельных методик расчета показателей федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" следующие изменения:

1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Методику расчета показателя "Количество специалистов в области искусственного интеллекта, подготовленных в рамках программ высшего образования" (приложение N 6).".

2. Дополнить приложением N 6 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. Решетников

Приложение

Приложение N 6 к приказу Минэкономразвития России от 2 июля 2021 г. N 407

Методика расчета показателя "Количество специалистов в области искусственного интеллекта, подготовленных в рамках программ высшего образования"

I. Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для расчета показателя "Количество специалистов в области искусственного интеллекта, подготовленных в рамках программ высшего образования" федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (далее соответственно - Показатель, Федеральный проект).

2. Субъектами официального статистического учета, ответственными за формирование официальной статистической информации по Показателю, являются Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

3. Формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации ежегодно нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта на 30-й рабочий день после отчетного периода.

4. В целях мониторинга реализации Федерального проекта в соответствии с пунктом 57 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 45. ст. 6947; 2021, N 27, ст. 5375), значение Показателя формируется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации Федерального проекта на 8-й рабочий день после отчетного месяца.

II. Источники информации и регламент расчета Показателя

5. Источниками статистической информации для расчета Показателя являются:

1) данные Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:

об обеспеченной деятельностью центров Национальной технологической инициативы численности подготовленных специалистов, получивших высшее образование по основным образовательным программам высшего образования, в том числе с использованием сетевых форм и дистанционных образовательных технологий, необходимых для разработки и (или) практического использования сквозных технологий Национальной технологической инициативы "Искусственный интеллект", "Технологии анализа и хранения больших данных", "Технологии машинного обучения и когнитивные технологии";

о численности лиц, получивших высшее образование по основным образовательным программам высшего образования в области искусственного интеллекта, разработанным в рамках Федерального проекта;

2) данные автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" (далее - оператор) о численности лиц, получивших высшее образование по основным образовательным программам высшего образования в области искусственного интеллекта, подготовленных образовательными организациями высшего образования, на базе которых образованы исследовательские центры в сфере искусственного интеллекта.

6. Данные, указанные в абзаце втором подпункта 1 пункта 5 настоящей Методики, предоставляются Министерству науки и высшего образования Российской Федерации в рамках отчета о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, который представляется организацией, наделенной функцией проектного офиса Национальной технологической инициативы, в соответствии с пунктом 33(1) Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2017 г. N 1251 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 43, ст. 6330; 2021, N 24, ст. 4517).

7. Данные, указанные в абзаце третьем подпункта 1 пункта 5 настоящей Методики, предоставляются Министерству науки и высшего образования Российской Федерации получателями грантов в соответствии с пунктом 32 Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю "искусственный интеллект", а также на повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. N 798 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 23, ст. 4047).

8. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предоставляет в Министерство экономического развития Российской Федерации данные, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоящей Методики, по форме согласно приложению к настоящей Методике ежегодно на 20-й рабочий день после отчетного года.

В целях, указанных в пункте 4 настоящей Методики, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предоставляет в Министерство экономического развития Российской Федерации данные, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоящей Методики, ежемесячно на 5-й рабочий день после отчетного месяца или прогнозные данные ежегодно с разбивкой по месяцам за 10 рабочих дней до начала отчетного года с обоснованием расчета.

В случае непредоставления Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в Министерство экономического развития Российской Федерации в сроки, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, данных по Показателю по итогам отчетного месяца, представленные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации прогнозные данные по Показателю признаются Министерством экономического развития Российской Федерации, как достоверные данные по Показателю за прошедший отчетный месяц.

9. Оператор предоставляет в Министерство экономического развития Российской Федерации данные, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящей Методики, по форме согласно приложению к настоящей Методике ежегодно на 20-й рабочий день после отчетного года в соответствии с подпунктом "г" пункта 5.1 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2015 г. N 690 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4492; 2021, N 30, ст. 5798).

В целях, указанных в пункте 4 настоящей Методики, оператор предоставляет в Министерство экономического развития Российской Федерации данные, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящей Методики, ежемесячно на 5-й рабочий день после отчетного месяца или прогнозные данные ежегодно с разбивкой по месяцам за 10 рабочих дней до начала отчетного года с обоснованием расчета.

В случае непредоставления оператором в Министерство экономического развития Российской Федерации в сроки, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, данных по Показателю по итогам отчетного месяца, представленные оператором прогнозные данные по Показателю признаются Министерством экономического развития Российской Федерации, как достоверные данные по Показателю за прошедший отчетный месяц.

10. Министерство экономического развития Российской Федерации рассчитывает данные по Показателю и вносит их в подсистему "Управление национальными проектами" государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

III. Алгоритм расчета Показателя







