На юге Москвы более 7 тысяч автолюбителей могут остаться без гаражей, которыми они пользовались три десятка лет. Территории нескольких кооперативов попали в зону реконструкции Битцевского леса. Согласно ее концепции, зеленые боксы не вписываются в современный облик заповедника. Автомобилисты опасаются, что ставить машины им будет некуда - парковок в округе и сейчас не хватает. Компенсации же на приобретение "кармана" в многоэтажном паркинге точно не хватит.

"Мы пользуемся гаражами на Литовском бульваре с конца 80-х, - рассказал "РГ" ветеран военной службы Леонид Попков. - Тогда в этом районе строило свое жилье минобороны. Естественно, встал вопрос о гаражах".

Мосгорисполком в итоге предоставил в пользование землю возле офицерских домов местному ГСК "Узкое". Точно такие же ГСК стоят почти по всему периметру Битцевского леса в районах Ясенево, Чертаново, Коньково и Беляево, но в границу особо охраняемой природной зоны не входят. И вдруг недавно председатели кооперативов получили уведомления из районных управ о предстоящем сносе гаражного массива, вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Селиванов. Он еще один активист народного движения за спасение гаражей, такой же, как большая часть тех, чьи гаражи подпали под снос.

"Машина с гаражом для нас - не роскошь, а необходимость, - объясняет Михаил Селиванов. - Фактически единственный способ без проблем добраться в МФЦ, поликлинику, магазин. Тридцать лет мы никому не мешали - и вот такой сюрприз". Как сообщает официальный портал мэрии mos.ru, в декабре прошлого года сервис "Активный гражданин" провел опрос москвичей по поводу судьбы природно-исторического комплекса. Большинство из 179 тысяч участников электронного голосования поддержали идею создать на периферии леса рекреационные зоны и спортивный кластер. "Это значит, что центральная часть леса останется неприкосновенной, а на границе зеленой территории сформируют защитный буфер, отвечающий всем запросам горожан, касающимся досуга и отдыха", - говорится в разъяснении итогов электронного плебисцита. Периферия - как раз зона, в которой стоят гаражные кооперативы.

"На заседании градостроительно-земельной комиссии принято решение о выплате денежной компенсации владельцам гаражей, - сообщил в официальном ответе ветеранам замруководителя департамента капремонта Сергей Мельников. - Проведение публичных слушаний по вопросу сноса объектов гаражного хозяйства законодательством не предусмотрено".

Размер компенсации пользователям гаражей в Москве утверждается департаментом экономической политики и развития города. В феврале 2020 года

власти города увеличили эти выплаты на 17 процентов. Теперь за снос кирпичного гаража полагается 350 тысяч рублей, а металлического, какие и окружают Битцевский парк, 175 тысяч. Но этих денег, сетуют арендаторы гаражей, не хватит даже на покупку машино-мест в крытых паркингах - их цены даже на окраине города начинаются от 500 тысяч рублей. К тому же здесь, у Битцевского леса, их, по словам местных жителей, и нет. Это создает немалую напряженность между автовладельцами и пешеходами.

За снос кирпичного гаража полагается 350 тысяч рублей

"Уже сейчас наши внутридворовые проезды забиты машинами: не только личными, но и каршеринговыми, - говорят ветераны. - Трудно пробраться через них "скорой помощи", другому спецтранспорту. А что будет, когда все машины из кооперативов ринутся во дворы?"

Пользователям гаражей очень хочется найти законные способы сохранить свои боксы. Но, как считают опрошенные "РГ" правоведы, шансов на это у них не так уж и много. Например, объявленная амнистия, которая позволяет оформить гаражи в собственность, распространяется только на кирпичные сооружения, разъяснил вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета "Деловой России" Владимир Кузнецов.

"Впрочем, можно попытаться оспорить в суде размер компенсации, - полагает президент Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельгин и партнеры" Александр Почуев. - Надежда на справедливые выплаты есть. В некоторых случаях компенсации могут составить более 700 тысяч рублей".

Сами же участники движения за спасение гаражей предлагают властям два пути. Первый - вообще отказаться от сноса, второй - включить ГСК в проект реконструкции Битцевского леса. Почему бы их внешний вид просто не привести к стандартам современной городской среды?