Ярославские тренажеры экспортируют за границу

Ярославские тренажеры хорошо известны в России. А теперь их поставляют и в другие страны. Как и экзоскелеты из Нижнего Новгорода.

Экзоскелет помогает больному вставать, ходить, подниматься по лестнице и преодолевать незначительные препятствия без посторонней помощи. Фото: zdrav-nnov.ru

В этом году они отправятся в Узбекистан. Экзоскелеты разработаны резидентом технопарка "Анкудиновка" нижегородской компанией "Реабилитационные технологии" из группы компаний "Мадин".

Поддержку для выхода на иностранные рынки оказали Российский экспортный центр и Центр развития экспорта Нижегородской области. Главное отличие нижегородских экзоскелетов E-Helper от импортных аналогов - дешевизна и износоустойчивость. Стоимость одного - около двух миллионов рублей. Изготовлен он из титанового сплава. Встроенный микрокомпьютер хранит статистику по пациенту. "Наш экзоскелет, - рассказал "РГ" директор фирмы Александр Емельянов, - помогает при реабилитации после инсультов и травм мозга".

Ярославская компания "Эреду" тоже выпускает тренажеры. У нее уже есть договор о поставках в Латвию. Идут переговоры с испанцами. Есть выход на ближневосточный рынок. Ее EMS-тренажеров предназначена для фитнес-клубов и занятий дома. Электростимуляция мышц помогает восстановить их после болезней. Для выхода на международный рынок пришлось сертифицировать оборудование. В этом помог региональный центр поддержки экспорта. Следующим этапом стало составление экспортного контракта. Полный скрытых нюансов документ также помог подготовить региональный центр.

Финальной стадией стала настройка логистики. "Нам нашли транспортную компанию и таможенного брокера. Договорились с заказчиками", - рассказал исполнительный директор Павел Конышев.

Справка "РГ"

Ключевая цель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - к 2030 году рост экспорта несырьевых товаров должен составить не менее 70 процентов к 2020 году.

Производители получают господдержку при выходе на международные рынки. Они могут обратиться в торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа рынка, участия в выставках. Работает информационная система "Мой экспорт". Через нее можно получать услуги в режиме "Одного окна" онлайн. Государство помогает при сертификации и лицензировании продукции.