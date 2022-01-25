Мошенники, похитившие у ветерана Василия Пронина 400 тысяч рублей, признали вину

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и продлил подсудимым Руслану Алимирзаеву и Алексею Конькову срок содержания под стражей до 13 июля 2022 года. Кроме того, государственный обвинитель изложил предъявленное подсудимым обвинение и определил порядок исследования доказательств стороны обвинения.

По данным следствия, житель подмосковного Реутова Руслан Алимирзаев и житель Липецка Алексей Коньков в мае 2021 года, действуя в составе организованной группы, мошенническим путем похитили 400 тысяч рублей у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

По данным полиции, ветерану позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, и убедил его снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника.

После задержания аферистов, по данным следствия, также была установлена причастность Конькова к совершению еще трех аналогичных преступлений, и Алимирзаева - к одному.

Отвечая на вопрос судьи понятно ли им предъявленное обвинение, оба фигуранта согласились лишь с обвинением в мошенничестве в отношении ветерана, заявив что не виновны по другим эпизодам мошенничества еще на 1 млн рублей.