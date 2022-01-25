Напавшего на вдову Александра Градского задержали по камерам в метро

Одного из подозреваемых в нападении на вдову певца Александра Градского задержали с помощью камер в московском метро. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Система распознавания лиц "Сфера" вычислила среди сотен других пассажиров 27-летнего гражданина Таджикистана, которого разыскивали полицейские. Буквально за 5 секунд "Сфера" передала информацию оперативникам, и подозреваемый был задержан.

Ранее сообщалось, что 16 января преступники напали на Марину Коташенко и вынудили ее отдать 100 миллионов рублей.