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25.01.2022 18:05
Рубрика: Происшествия

Напавшего на вдову Александра Градского задержали по камерам в метро

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Одного из подозреваемых в нападении на вдову певца Александра Градского задержали с помощью камер в московском метро. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Появились подробности нападения на вдову певца Градского

Система распознавания лиц "Сфера" вычислила среди сотен других пассажиров 27-летнего гражданина Таджикистана, которого разыскивали полицейские. Буквально за 5 секунд "Сфера" передала информацию оперативникам, и подозреваемый был задержан.

Ранее сообщалось, что 16 января преступники напали на Марину Коташенко и вынудили ее отдать 100 миллионов рублей.

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