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25.01.2022 21:40
Рубрика: Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в краже денег у вдовы Градского

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
Во вторник, 25 января, стало известно, что сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского - Марину Коташенко в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: скриншот vesti.ru Фото: скриншот vesti.ru
Фото: скриншот vesti.ru

"Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения", - сказала она.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Появились подробности нападения на вдову певца Градского

Волк добавила, что полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание остальных соучастников разбойного нападения.

Особых подробностей полиция не дает, и ее можно понять. На свободе находятся еще как минимум двое граждан, которые были соучастниками преступления. Так что пока остальные детали - тайна следствия. Но вот что можно заявить уже сейчас.

Задержанным за нападение на вдову Александра Градского оказался молодой человек, выходец из Таджикистана, ему 25 лет. И он уже имеет свою криминальную биографию. В нашей стране он находится очень давно - около десяти лет, и незаконно. Более того, он вообще в розыске за предыдущие свои преступления. Сообщается неофициальными источниками, что он судим за попытку дать взятку сотруднику полиции.

Еще точно известно, что этот человек был задержан поздно вечером на станции метро "Менделеевская". И это благодаря установленным в подземке специальным видеокамерам распознавания лиц.

Такая успешная работа камер в метро означает, что фото предполагаемого разбойника полиция имела заранее. Поэтому камеры его и "узнали".

Напомним, что преступление было зарегистрировано 16 января, когда Марина Коташенко обратилась с заявлением в полицию. Она написала, что неизвестные мужчины спровоцировали ДТП с ее автомобилем. После чего к ней подсели трое неизвестных и, угрожая оружием, заставили вернуться домой, в закрытый коттеджный поселок. Там женщину заставили отдать им огромную сумму - сто миллионов рублей.

По официально пока не подтвержденной информации, разбойники сразу после удачного налета разбежались. Один из них уже покинул нашу страну

А после этого бандиты потребовали еще отвезти их к станции, где пересели в белый "Мерседес".

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое. Это статья 162 Уголовного кодекса РФ. Областная прокуратура поставила дело на контроль. А общество кинулось обсуждать, было ли в действительности ограбление или это инсценировка, чтобы не делить наследство.

За или против такой версии высказывались родственники Градского, его знакомые и совсем посторонние люди. Молчали лишь профессионалы, которые понимали, что при таких исходных данных и количестве камер в столице и области раскрытие подобного преступления - вопрос времени. Причем не очень большого.

Очень быстро, спустя буквально несколько дней, был задержан хозяин того самого белого "Мерседеса". Но его спустя несколько часов отпустили. Выяснилось, что этот человек буквально накануне ограбления продал свою машину.

Похоже, что задержанный и стал тем человеком, который получил эту машину у прежнего хозяина.

По официально пока не подтвержденной силовиками информации, разбойники сразу после удачного налета успели разбежаться. Один из них уже покинул нашу страну и перебрался в одну из среднеазиатских стран.

По статье о разбое фигурантам этого уголовного дела грозят очень немалые сроки - максимум 15 лет. Особенно если учесть, что действовали бандиты с оружием и украли огромную сумму. В пользу максимального срока говорит и прежняя судимость подозреваемого.

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