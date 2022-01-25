Потерпевшие требуют реального срока для блогера Эдварда Била

Прокуратура и часть потерпевших считают, что блогер получил слишком мягкий приговор и фактически попросту откупился от реального срока. По данным столичной прокуратуры, имея 4 млн подписчиков, он почти всегда вел трансляции непосредственно за рулем автомобиля, чем создавал опасность не только для себя, но и для окружающих. При этом пример Била и других автоблогеров создает у миллионов молодых подписчиков чувство неуязвимости блогеров перед законом и их вседозволенности. Это, кстати, показали и многочисленные примеры автопранков, в том числе со смертельным исходом, совершенных в прошлом году от лица "ведущих" автоблогеров столицы.

Как заявила журналистам одна из потерпевших Екатерина Маничкина - блогер должен быть наказан за свои действия и не давать пример другим, что можно себя так вести.

"Люди страдают и гибнут, дети остаются без родителей. Потеряла сознание и, очнувшись, почувствовала запах гари и дикий ужас, что машина может взорваться. На меня упал автомобиль, в котором находилась Мария Артемова. Мы все чудом остались целы", - вспоминает о той аварии Екатерина.

По ее словам, в результате ДТП она получила сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и полгода после аварии боялась садиться за руль. Выступая в суде, она заявила, что блогер ничего не компенсировал и не пытался этого сделать. Были какие-то невнятные эсэмэски с его стороны, но диалога не было. А это для матери-одиночки - несерьезно. Поэтому сейчас Люблинский суд рассматривает ее гражданский иск к Билю на 1,7 млн рублей. Именно в такую сумму был оценен ущерб от аварии.

Сам блогер в первый день перед заседанием суда откровенно и даже весело пообщался с журналистами. Заявил, что вину признал и продолжает помогать потерпевшей Марии Артемовой. "За свои поступки надо отвечать, в том числе по-пацански", - резюмировал он. При этом высказывался все-таки не о колонии, а об условном сроке для себя. Хотя какое наказание потребует для него прокуратура, станет известно только во время прений сторон. Следующее заседание в Пресненском суде состоится 11 февраля.

Напомним, что 1 апреля прошлого года блогер на элитной иномарке Audi RS 6 разогнался на Садовом кольце до 115 км в час, не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где повредил несколько автомобилей. Наиболее серьезно пострадала водитель Volkswagen Polo - сотрудница Госдумы Мария Артемова. Она даже впала в кому. В июле прошлого года Пресненский суд назначил Билю два года ограничения свободы и лишил его водительских прав сроком на три года. Прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. В сентябре апелляционная инстанция Мосгорсуда не стала менять решение Пресненского суда, и надзорное ведомство подало кассацию.

Второй кассационный суд в середине декабря отменил приговор блогеру и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Билю снова была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено покидать квартиру ночью, а также выезжать за пределы Москвы и Московской области.