Видео: Что показывают в новом музее братьев Третьяковых в Москве

Третьяковская галерея открыла Музей Павла и Сергея Третьяковых. Небольшой дом в Голутвинском переулке, где родились легендарные братья-коллекционеры, восстанавливали шесть с половиной лет, теперь в нем расположилось пространство совершенно нового типа: не просто мемориальная экспозиция, а так называемый history house - место встречи личности и истории. В нашем случае даже двух личностей, стоявших в авангарде отечественного коллекционирования.

Дом в Голутвинском переулке - родовое гнездо Третьяковых, он принадлежал родителям Павла и Сергея. Братья провели в нем детство. Позже семья сдавала его в наем, в советские годы здесь суетились коммуналки, а потом здание было заброшено. В 2015 году Третьяковская галерея начала реставрационные работы, и вот к двум значимым датам - 190-летию Павла Третьякова и 165-летию самой Третьяковки - музей наконец открывает свои двери.

Создатели уверяют: проектов такого рода в нашей стране пока нет. Подходящую концепцию искали у коллег не только по всей России, но даже в Великобритании. В итоге родилось нечто абсолютно самобытное. Первый этаж - мультимедийный. Его наполнение - девиз Третьяковых: семья, дело, коллекция - именно это было для них самым главным в жизни. Что лучше всего расскажет о семье? Конечно, фотоальбом. Хрупкие подлинные снимки выставлять сложно, а подчас и невозможно, но в Третьяковской галерее нашли выход: интерактивный стол. Каждый может сесть, в прямом смысле пододвинуть к себе один из 14 виртуальных альбомов, полистать снимки и узнать о родовом древе знаменитого семейства.

Для зала с условным названием "дело" нашли другой подход: архив. Выдвижные ящики со спрятанными в них экранами не только расскажут о главном детище Третьяковых-предпринимателей - Костромской льняной мануфактуре (до сих пор, кстати, действующей), но и позволят прикоснуться к тому, что она производила. Косы трепаного и чесаного льна, льняная нить, образцы тканей - все это можно пощупать.

Мы попадаем в импровизированное фондохранилище. На экранах сменяют друг друга шедевры из коллекции Третьяковых, о каждом можно узнать исчерпывающую информацию - что говорили о той или иной картине коллекционеры и художники, как они приобретали новые полотна и даже где и с какими "соседями" те висели.

После спокойной, медитативной прогулки второй этаж производит ошеломительное впечатление. Красные стены, увешанные золотыми рамами, разводят братьев: с одной стороны картины из коллекции Павла Третьякова, ценителя русского искусства, напротив - Сергея Третьякова, знатока западноевропейского. Это редчайшая возможность увидеть их вместе: собрание последнего хранится в фондах других музеев. В частности - в ГМИИ им. Пушкина, который предоставил для экспонирования серию художников Барбизонской школы. В центре - "Купание Дианы" Камиля Коро. А с противоположной, "павловой" стены на нее смотрит "Богоматерь с младенцем" Алексея Максимова. Эта картина после пребывания в запасниках получила вторую жизнь - к открытию музея ее полностью отреставрировали.

Здесь, кстати, Третьяковская галерея тоже вводит любопытный нюанс: постоянная экспозиция не будет такой уж постоянной - время от времени она будет меняться. Пока ГМИИ им. Пушкина предоставил барбизонцев на год. Дальше какие-то картины из коллекции Сергея Третьякова будут возвращаться на свои места в музей или уезжать на выставки и заменяться другими, но тоже из его собрания. Например, часть его коллекции хранится и в Эрмитаже. Вполне вероятно, что такие петербургские "гастроли" тоже состоятся.

Личности братьев как людей деловых решили передать через рабочие кабинеты. Разумеется, здесь их никогда не было, но музейщики воссоздали обстановку на основе мемориальных вещей. Мебель, письменные принадлежности, личные вещицы (например, подзорная труба Павла Третьякова, с которой он путешествовал, книги из его библиотеки), скульптура, картины и ранее не выставлявшиеся квитанции об их покупке… Решили не замалчивать и промахи: в кабинете Сергея Третьякова, например, висит купленная им картина того же Камиля Каро, которая впоследствии оказалась подражанием, а еще "Овцы" Констана Тройона - тоже, как выяснилось, подделка.

"Путь коллекционера всегда был непрост", - объясняют кураторы. Вещей, оставшихся от Третьяковых, оказалось не так много, и некоторые детали интерьера пришлось додумать. Но чтобы посетитель точно понимал, где ценность, а где современное воспроизведение, неподлинные вещи окрасили в серый цвет.

Мы мало знаем, что сделал Павел Третьяков, не до конца осознаем масштаб его личности и его намерений

Кстати, из дома в Голутвинском семья Третьяковых переехала в дом по соседству - ныне усадьбу Рябушинских. Это еще один из "малых музеев", который Третьяковская галерея намерена превратить в современный культурный центр. В будущем здесь планируется открыть Музей коллекционеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи:

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

- Когда в 2015 году я впервые перешагнула порог этого дома, то иначе как шоком мои эмоции описать было нельзя. Он представлял собой мерзость запустения - разруха, ни коммуникаций, ни тепла, не была даже оформлена собственность на землю. В том же году мы стали работать над реставрацией здания и определили создание этого музея как один из приоритетов для Третьяковской галереи. Так что для всех нас и, я думаю, для всей страны это реализация давней мечты. На самом деле мы очень мало знаем о том, что сделал Павел Михайлович Третьяков, не до конца осознаем масштаб его личности и его намерений. Человек от роду 26 лет ставит себе задачу, которую не ставил ни один коллекционер ни в России, ни за рубежом - создать общедоступный музей национального русского искусства. Нам хотелось рассказать, как мыслили эти люди: все нажитое от общества обществу и надо вернуть.

Навигатор

Для посетителей музей откроется 29 января, билеты необходимо заранее приобретать онлайн на сайте Третьяковской галереи. Проход будет осуществляться по сеансам - каждые полчаса. Часы работы музея: с 10:00 до 18:00 со среды по воскресенье. Понедельник и вторник - выходной.

Справка "РГ"

Павел и Сергей Третьяковы - представители просвещенного купечества наряду с известными династиями Мамонтовых, Боткиных, Рябушинских и других. Братья были и похожи, и очень различны по характеру. Так, их объединяла любовь к коллекционированию, к общему делу, но если Сергей Третьяков был активно включен в общественно-политическую жизнь города, вращался в правительственных кругах, был московским городским головой, то его брат вел замкнутый образ жизни, был молчалив и сдержан, сторонился гостей, все свои силы посвятил созданию картинной галереи. Для публики она стала доступна с 1881 года. За свою жизнь Павел Михайлович собрал свыше трех тысяч произведений искусства.