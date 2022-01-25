Камчатские вулканы могут стать угрозой для авиации

Вулканы Камчатского края Шивелуч и Карымская Сопка на этой неделе могу выбросить высокие столбы пепла и создать условия, опасные для полетов воздушных судов в этом районе. Такой прогноз озвучили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Выводы ученые сделали на основании последних наблюдений за исполинами. Вулкан Шивелуч проявлял активность с 7 по 11 и с 15 по 17 января. В эти дни он выбрасывал пепел на высоту 6,5 километра над уровнем моря, а шлейф дыма распространялся от него на расстояние до 175 километров. Еще более высокий пепловые столбы - до 10 километров над уровнем моря - выбрасывала Карымская Сопка.

"До конца текущего месяца прогнозируется выброс первого вулкана на высоту до 15 километров, второго - до 10 километров", - сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

Аэрозольные и пепловые облака создадут неблагоприятные условия для перелетов по международным и региональным авиалиниям. Авиакомпаниям стоит контролировать ситуацию, чтобы вовремя узнать о вероятной угрозе безопасности.

Ученые института отмечают, что аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для авиаперелетов по международным и региональным авиалиниям.

"Во время извержения вулканов необходимо ограничить доступ к ним туристических групп, оповестить население о высокой вероятности извержения вулканов в этот период", - отмечает начальник института Максим Бедило.

Сейчас вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код опасности для авиации. Спутниковые наблюдения фиксируют там тепловую аномалию.

"На вулкане продолжается экструзивное извержение и рост лавового купола. Наблюдается мощная парогазовая активность, свечение лавового купола и обрушение раскаленных лавин", - заявляют в Росгидромете.