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25.01.2022 04:36
Рубрика: Происшествия

Камчатские вулканы могут стать угрозой для авиации

Текст: Дина Непомнящая

Вулканы Камчатского края Шивелуч и Карымская Сопка на этой неделе могу выбросить высокие столбы пепла и создать условия, опасные для полетов воздушных судов в этом районе. Такой прогноз озвучили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Фото: Mary Lyn FONUA / AFP
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Выводы ученые сделали на основании последних наблюдений за исполинами. Вулкан Шивелуч проявлял активность с 7 по 11 и с 15 по 17 января. В эти дни он выбрасывал пепел на высоту 6,5 километра над уровнем моря, а шлейф дыма распространялся от него на расстояние до 175 километров. Еще более высокий пепловые столбы - до 10 километров над уровнем моря - выбрасывала Карымская Сопка.

"До конца текущего месяца прогнозируется выброс первого вулкана на высоту до 15 километров, второго - до 10 километров", - сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

Аэрозольные и пепловые облака создадут неблагоприятные условия для перелетов по международным и региональным авиалиниям. Авиакомпаниям стоит контролировать ситуацию, чтобы вовремя узнать о вероятной угрозе безопасности.

Ученые института отмечают, что аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для авиаперелетов по международным и региональным авиалиниям.

"Во время извержения вулканов необходимо ограничить доступ к ним туристических групп, оповестить население о высокой вероятности извержения вулканов в этот период", - отмечает начальник института Максим Бедило.

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на 6,5 км

Сейчас вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код опасности для авиации. Спутниковые наблюдения фиксируют там тепловую аномалию.

"На вулкане продолжается экструзивное извержение и рост лавового купола. Наблюдается мощная парогазовая активность, свечение лавового купола и обрушение раскаленных лавин", - заявляют в Росгидромете.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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