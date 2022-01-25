В Приамурье осудили пенсионерку, обманувшую майнера на 3 млн рублей

Пенсионерка из Благовещенска осуждена за мошенничество, связанное с "продажей" несуществующего оборудования для майнинга. Еще в 2017 году она разместила в интернете объявление о продаже комплектующих к компьютеру AintMiner S9.

При этом женщина назвалась официальным представителем компании, реализующей товар. Как установило следствие, ничего продавать амурчанка не собиралась. К ней обратился мужчина, который хотел купить оборудование. Мошенница заключила с ним два договора на сумму более трех миллионов рублей. Покупатель деньги перевел, а товар так и не получил.

Суд приговорил женщину к четырем года колонии общего режима, уточнили в прокуратуре Амурской области.