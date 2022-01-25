В Благовещенске бродячие собаки напали на девочку

Следственный отдел по городу Благовещенску начал проверку после появившихся в СМИ сообщений о нападении бродячих собак на малолетнюю девочку.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления следкома, инцидент произошел в минувший понедельник. Агрессивных животных отогнал от ребенка водитель, проезжавший мимо.

Правоохранители дадут оценку действиям городских чиновников, которые должны обеспечивать безопасность граждан, а также лиц, контролирующих работу по отлову безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.