В Бурятии запретили возвращать крупных бродячих собак в среду обитания

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал указ об обеспечении защиты жизни и здоровья жителей республики от бродячих собак, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Установлен запрет на возврат на прежние места обитания отловленных и поступивших в приюты животных, включенных в перечень потенциально опасных собак, в том числе их метисов, а также животных высотой в холке более 25 сантиметров", - говорится в сообщении.

Перечень потенциально опасных собак утвержден постановлением Правительства Российской Федерации № 974 от 29 июля 2019 года.

Минсельхозпроду республики поручено до 7 февраля привести в соответствие нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок деятельности приютов и порядок обращения с безнадзорными животными на территории РБ.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова о внесении изменений в федеральный закон, который регулирует отлов безнадзорных животных.

"Мы с такой инициативой тоже выходили и, безусловно, ее поддерживаем. Нужно использовать лучшие мировые практики и ими пользоваться: нет стран, которые пожизненно содержат собак. Надо взять наиболее приемлемые варианты и у нас внедрить", - сказал Цыденов.