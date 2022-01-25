Имущество экс-сотрудника ГИБДД Башкирии обратили в доход государства

У бывшего заместителя начальника МРЭО ГИБДД Башкирии конфискуют имущество более чем на 10 миллионов рублей. Ни сам полицейский, ни его родственники не смогли подтвердить законность покупки недвижимости и автомобилей, сообщили в прокуратуре республики.

По решению Уфимского районного суда в пользу государства обращена трехкомнатная квартира в Уфе, девять транспортных средств, в том числе автомобили Toyota RAV4 и Kia Sorento Prime общей стоимостью более 10 миллионов рублей. Кроме того, с ответчика взыскана стоимость ранее реализованных 14 автотранспортных средств в размере 4,3 миллиона рублей.

Напомним, в 2021 году в отношении экс-сотрудника ГИБДД было возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток за выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Почти весь год бывший гаишник провел в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается. Из полиции мужчину сразу же уволили по отрицательным мотивам.