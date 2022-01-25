В Кировской области 18 учеников ежедневно преодолевали 13 км до школы

В Верхошижемском районе Кировской области 18 школьников ежедневно преодолевали порядка 13 километров до школы самостоятельно. Бесплатную перевозку детей вопреки требованиям закона не организовали.

Как сообщила региональная прокуратура, о нарушении узнали после обращения жителей деревни Калачиги. Их дети каждый день своими силами добирались до школы в деревне Среднеивкино.

Прокурором района было вынесено представление главе муниципального района. После этого чиновники организовали бесплатную перевозку детей.

Напомним, аналогичная история не так давно произошла в Сунском районе Кировской области. Двое детей были вынуждены преодолевать по 18 километров до школы ежедневно. После вмешательства прокуратуры для них организовали бесплатную перевозку.