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25.01.2022 16:36
Рубрика: Общество

В Кировской области 18 учеников ежедневно преодолевали 13 км до школы

Текст: Мария Волкова

В Верхошижемском районе Кировской области 18 школьников ежедневно преодолевали порядка 13 километров до школы самостоятельно. Бесплатную перевозку детей вопреки требованиям закона не организовали.

Фото: Оксана Ильина
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Как сообщила региональная прокуратура, о нарушении узнали после обращения жителей деревни Калачиги. Их дети каждый день своими силами добирались до школы в деревне Среднеивкино.

Прокурором района было вынесено представление главе муниципального района. После этого чиновники организовали бесплатную перевозку детей.

Напомним, аналогичная история не так давно произошла в Сунском районе Кировской области. Двое детей были вынуждены преодолевать по 18 километров до школы ежедневно. После вмешательства прокуратуры для них организовали бесплатную перевозку.

В регионах Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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