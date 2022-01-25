Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вылечился от коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вернулся к работе в очном режиме, получив отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы региона.

Как писала "РГ", Цивилев получил положительный результат теста на коронавирус 17 января, после чего перешел на дистанционный режим работы. Заболевание губернатор переносил в легкой форме. Дистанционно в течение недели работала и супруга главы региона Анна Цивилева, у которой тест также был положительным.

Впервые Цивилевы заразились коронавирусом в октябре 2020 года. Тогда они тоже болели легко и лечились амбулаторно.

Между тем, по данным областного оперативного штаба, за последние сутки в Кузбассе выявлено 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Девять пациентов скончались, 263 выздоровели. Всего медицинскую помощь в регионе получают 5985 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 16415 человек.