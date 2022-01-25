В Хакасии ужесточат меры по борьбе с COVID-19

Правительство Республики Хакасия приняло решение ввести новые ограничения, препятствующие распространению коронавирусной инфекции. В связи с зафиксированными случаями заражения новым штаммом "омикрон" и осложнением эпидемиологической ситуации в соответствующее постановление внесен ряд изменений.

Мэрам Абакана, Черногорска, Саяногорска и главам нескольких других муниципалитетов рекомендовано перевести учреждения образования на дистанционное обучение, рассказали в региональном кабмине. Временно прекращены физкультурно-спортивные и культурные мероприятия со зрителями. Ограничено посещение жителями социальных учреждений, на три часа сокращено время работы заведений общепита, бань, кинотеатров и прочих объектов, связанных с отдыхом.

В сообщении пресс-службы правительства Хакасии говорится и о других мерах. Так, в республике продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до 20 февраля.

Напомним, днем ранее стало известно о жестких ограничениях, которые вводятся в соседнем регионе - Республике Тыва - из-за резко участившихся случаев заражения, в том числе "омикрон"-штаммом.